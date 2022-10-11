Просто, вкусно, красиво! Как Ивлев делает роскошный омлет с сыром и ветчиной внутри — рецепт

Взбить яйца, поперчить, обжарить в виде блина на сковороде с маслом. Положить на него начинку, но не до конца, свернуть в рулет и выложить на противень.

Поставить в печь. Пока припекается блюдо, сделать соус из томатов.

Нарезать мелко томаты, базилик, добавить оливковое масло, соль, перец. Готовым составом украсить омлет.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.