Просто, вкусно, красиво! Как Ивлев делает роскошный омлет с сыром и ветчиной внутри — рецепт

Даже простые блюда можно подать так, что пальчики оближешь.
Омлет Ивлева.

Омлет Ивлева. Кадр из YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как из простого омлета делает настоящий кулинарный шедевр. Для этого телеповар кладет в яйца аппетитную сырную начинку и чуть плавит в духовке. От такого блюда за уши не оттащишь!

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Ингредиенты:

  • яйцо — 3 шт.,
  • оливковое масло — 20 мл,
  • сыр — 80 г,
  • ветчина — 80 г,
  • базилик свежий — 10 г,
  • лук-сибулет (зеленый) — 10 г,
  • сыр сливочный — 60 г,
  • соль, перец — по вкусу.

Сыр натереть, соединить с ветчиной, добавить нарезанный лук, базилик, сливочный сыр.

Взбить яйца, поперчить, обжарить в виде блина на сковороде с маслом. Положить на него начинку, но не до конца, свернуть в рулет и выложить на противень.

Поставить в печь. Пока припекается блюдо, сделать соус из томатов.

Нарезать мелко томаты, базилик, добавить оливковое масло, соль, перец. Готовым составом украсить омлет.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

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