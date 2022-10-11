Просто, вкусно, красиво! Как Ивлев делает роскошный омлет с сыром и ветчиной внутри — рецепт

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как из простого омлета делает настоящий кулинарный шедевр. Для этого телеповар кладет в яйца аппетитную сырную начинку и чуть плавит в духовке. От такого блюда за уши не оттащишь!
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Ингредиенты:
- яйцо — 3 шт.,
- оливковое масло — 20 мл,
- сыр — 80 г,
- ветчина — 80 г,
- базилик свежий — 10 г,
- лук-сибулет (зеленый) — 10 г,
- сыр сливочный — 60 г,
- соль, перец — по вкусу.
Сыр натереть, соединить с ветчиной, добавить нарезанный лук, базилик, сливочный сыр.
Взбить яйца, поперчить, обжарить в виде блина на сковороде с маслом. Положить на него начинку, но не до конца, свернуть в рулет и выложить на противень.
Поставить в печь. Пока припекается блюдо, сделать соус из томатов.
Нарезать мелко томаты, базилик, добавить оливковое масло, соль, перец. Готовым составом украсить омлет.
Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.