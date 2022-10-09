Проще простого! Как приготовить нежные куриные сердечки в сметане и томатах в духовке, рассказала Антонова

Ингредиенты:

Густая сметана – 500 граммов

Томаты – 4 средних

Лук репчатый – 2 штуки

Сердечки куриные – 1 килограмм

Соль и перец – по вкусу

Густую сметану выложить на дно глубокой сковороды, сверху порезать томаты, лук, далее положить сердечки куриные.

Посолить и поперчить блюдо по вкусу. Поставить в духовку на 200 градусов на 45 минут.

«По желанию посыпать любимой зеленью перед подачей блюда, а гарнир может быть любой», - уточнила Антонова.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».