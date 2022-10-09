Проще простого! Как приготовить нежные куриные сердечки в сметане и томатах в духовке, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова поведала в личном блоге, как вкусно сделать куриные сердечки со сметаной в духовке.
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Ингредиенты:
- Густая сметана – 500 граммов
- Томаты – 4 средних
- Лук репчатый – 2 штуки
- Сердечки куриные – 1 килограмм
- Соль и перец – по вкусу
Густую сметану выложить на дно глубокой сковороды, сверху порезать томаты, лук, далее положить сердечки куриные.
Посолить и поперчить блюдо по вкусу. Поставить в духовку на 200 градусов на 45 минут.
«По желанию посыпать любимой зеленью перед подачей блюда, а гарнир может быть любой», - уточнила Антонова.
Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».