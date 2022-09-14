Проложить чесночком с лаврушкой - и в морозилку! Готовим деликатес из скумбрии «мурманское сало» по Лазерсону

Рецептом поделился известный шеф-повар Илья Лазерсон.
Скумбрия по Лазерсону.

Скумбрия по Лазерсону. Фото: скриншот

Как из обычной скумбрии сделать превосходный деликатес, рассказал шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон. Закуска из слабосоленой рыбы называется «мурманское сало». Ее можно долго хранить в морозилке, доставая из нее нужные порции. Употреблять в пищу рекомендуется через 8 часов. 

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Ингредиенты:

  • Скумбрия 1 шт. 
  • Соль 1 ч. л. 
  • Сахар 1/2 ч. л. 
  • Черный молотый перец 1/3 ч. л. 
  • Молотый кориандр 1/3 ч. л. 
  • Лаврушка 1 шт. 
  • Чеснок 2 зубчик

Рыбу разделать на филе с кожей. Чеснок нарезать на тонкие пластины. Лаврушку растереть в руках. Рыбу со стороны мякоти посыпать солью, сахаром, специями, уложить пластинки чеснока.

Филе наложить мякотью друг на друга, плотно затянуть пленкой, перевязать. Выдержать на воздухе два часа, затем поместить в морозилку.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

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