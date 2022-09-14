Проложить чесночком с лаврушкой - и в морозилку! Готовим деликатес из скумбрии «мурманское сало» по Лазерсону

Как из обычной скумбрии сделать превосходный деликатес, рассказал шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон. Закуска из слабосоленой рыбы называется «мурманское сало». Ее можно долго хранить в морозилке, доставая из нее нужные порции. Употреблять в пищу рекомендуется через 8 часов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Скумбрия 1 шт.
- Соль 1 ч. л.
- Сахар 1/2 ч. л.
- Черный молотый перец 1/3 ч. л.
- Молотый кориандр 1/3 ч. л.
- Лаврушка 1 шт.
- Чеснок 2 зубчик
Рыбу разделать на филе с кожей. Чеснок нарезать на тонкие пластины. Лаврушку растереть в руках. Рыбу со стороны мякоти посыпать солью, сахаром, специями, уложить пластинки чеснока.
Филе наложить мякотью друг на друга, плотно затянуть пленкой, перевязать. Выдержать на воздухе два часа, затем поместить в морозилку.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»