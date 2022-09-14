Проложить чесночком с лаврушкой - и в морозилку! Готовим деликатес из скумбрии «мурманское сало» по Лазерсону

Как из обычной скумбрии сделать превосходный деликатес, рассказал шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон. Закуска из слабосоленой рыбы называется «мурманское сало». Ее можно долго хранить в морозилке, доставая из нее нужные порции. Употреблять в пищу рекомендуется через 8 часов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: