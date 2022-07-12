Приготовит даже ребенок: рецепт этого манника с абрикосами просят все, кто пробует

Василий Емельяненко решил поделиться им со своими поклонниками.
Василий Емельяненко.

Василий Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как испечь очень ароматный, аппетитный, пышный манник, с которым справится даже ребенок.

Больше интересных рецептов и новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Мука – 70 г
  • Манная крупа – 180 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 70 г
  • Кефир (жирность 3,2%) – 230 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Абрикосы – 4 шт.

Манку замешать с кефиром, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут. В чашу миксера разбить 2 яйца, добавить сахар и взбить до однородной массы. В миску с манкой отправить взбитые яйца, муку, разрыхлитель и растопленное (подогретое в сотейнике) сливочное масло. Перемешать.

Внутреннюю часть сковороды смазать сливочным маслом, переложить тесто в сковороду и сверху выложить очищенные от косточек абрикосы. Сковороду отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 40-45 минут. Готовый манник выложить на тарелку и подать к столу.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  