Приготовит даже ребенок: рецепт этого манника с абрикосами просят все, кто пробует

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как испечь очень ароматный, аппетитный, пышный манник, с которым справится даже ребенок.

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Ингредиенты:

Мука – 70 г

Манная крупа – 180 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 70 г

Кефир (жирность 3,2%) – 230 мл

Сливочное масло – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Абрикосы – 4 шт.

Манку замешать с кефиром, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут. В чашу миксера разбить 2 яйца, добавить сахар и взбить до однородной массы. В миску с манкой отправить взбитые яйца, муку, разрыхлитель и растопленное (подогретое в сотейнике) сливочное масло. Перемешать.

Внутреннюю часть сковороды смазать сливочным маслом, переложить тесто в сковороду и сверху выложить очищенные от косточек абрикосы. Сковороду отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 40-45 минут. Готовый манник выложить на тарелку и подать к столу.

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