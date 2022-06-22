Постный пирог с черешней и овсянкой: тесто получается рассыпчатым, тающим во рту

Актриса Наталия Антонова — отличная хозяйка, своими рецептами она делится со своими подписчиками в соцсетях. На этот раз звезда рассказала в своем телеграме, как готовит постный пирог с овсянкой и черешней.

Ингредиенты

Хлопья овсяные — 1 чашка (250 мл),

Кипяток — 420 миллилитров,

Сахар — 100 граммов,

Сахар коричневый — 100 граммов,

Масло растительное — 80 граммов,

Масло растительное — 1 чайная ложка (для смазывания формы),

Фруктовое пюре — 100 граммов (яблочное),

Цедра лимона — 1 чайная ложка,

Мука — 240 граммов,

Сода — 1 чайная ложка,

Соль — ½ чайной ложки,

Черешня — 300 граммов (замороженная или свежая без косточек).

Хлопья залить кипятком на 10 минут. Духовку разогреть до 175 градусов. Кулинарную форму смазать растительным маслом.

К овсяным хлопьям добавить два вида сахара и яблочное пюре из баночки. (Коричневый сахар — для карамельного аромата. Можно заменить на белый, но пирог станет немного слаще и чуть менее пряным).

Яблочное пюре можно приготовить самим — испечь яблоки, размять мякоть.

Добавить в полученную смесь растительное масло, перемешать. Бросить лимонную или апельсиновую цедру. Перемешать.

Муку просеять с содой и солью, добавить в тесто.

Аккуратно перемешать ингредиенты.

Вылить тесто в форму, сверху уложить ровным слоем ягоды. Предварительно размораживать их не нужно.

Отправить в духовку, выпекать 60-65 минут. Можно присыпать сахарной пудрой. Подавать теплым.

Источник: Telegra-канал Наталии Антоновой.

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