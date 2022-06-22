Постный пирог с черешней и овсянкой: тесто получается рассыпчатым, тающим во рту

Актриса Наталия Антонова — отличная хозяйка, своими рецептами она делится со своими подписчиками в соцсетях. На этот раз звезда рассказала в своем телеграме, как готовит постный пирог с овсянкой и черешней.
Ингредиенты
- Хлопья овсяные — 1 чашка (250 мл),
- Кипяток — 420 миллилитров,
- Сахар — 100 граммов,
- Сахар коричневый — 100 граммов,
- Масло растительное — 80 граммов,
- Масло растительное — 1 чайная ложка (для смазывания формы),
- Фруктовое пюре — 100 граммов (яблочное),
- Цедра лимона — 1 чайная ложка,
- Мука — 240 граммов,
- Сода — 1 чайная ложка,
- Соль — ½ чайной ложки,
- Черешня — 300 граммов (замороженная или свежая без косточек).
Хлопья залить кипятком на 10 минут. Духовку разогреть до 175 градусов. Кулинарную форму смазать растительным маслом.
К овсяным хлопьям добавить два вида сахара и яблочное пюре из баночки. (Коричневый сахар — для карамельного аромата. Можно заменить на белый, но пирог станет немного слаще и чуть менее пряным).
Яблочное пюре можно приготовить самим — испечь яблоки, размять мякоть.
Добавить в полученную смесь растительное масло, перемешать. Бросить лимонную или апельсиновую цедру. Перемешать.
Муку просеять с содой и солью, добавить в тесто.
Аккуратно перемешать ингредиенты.
Вылить тесто в форму, сверху уложить ровным слоем ягоды. Предварительно размораживать их не нужно.
Отправить в духовку, выпекать 60-65 минут. Можно присыпать сахарной пудрой. Подавать теплым.
Источник: Telegra-канал Наталии Антоновой.