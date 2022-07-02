Популярные в соцсетях рецепты для начинающих кулинаров

Это блюдо очень популярно в США и Италии под названием Vodka Penne.

Исправляем несправедливость: его должны узнать и в России! Этанол делает соус очень нежным, но сам полностью испаряется и не ощущается.

НАДО: (на 2 порции): 400 г пенне (макароны-перья) · 1 луковица · 3 дольки чеснока · перчик чили · 100 мл жирных сливок · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ст. ложка водки · соль · перец · 25 г сливочного масла · растительное масло · петрушка и пармезан для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Чеснок измельчаем ножом, лук мелко шинкуем.

2. На разогретую сковороду наливаем немного масла, кладем чеснок, жарим 30 секунд, добавляем лук, томим до матовости.

3. Добавляем томатную пасту, тушим 5 минут.

4. Добавляем водку, сливки, измельченный чили (без семян), солим-перчим. Тушим, помешивая, до загустения.

5. Добавляем заранее отваренные макароны, сливочное масло и перемешиваем.

6. Подаем, посыпав пармезаном и мелко нарубленной петрушкой.

Дальгона-кофе