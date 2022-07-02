Популярные в соцсетях рецепты для начинающих кулинаров

Макаронные чипсы
Не хуже картофельных и намного полезнее.
НАДО (на 2 порции): 200 г любых макарон (не спагетти) из муки твердых сортов · 3 ст. ложки муки · 1/2 ч. ложки куркумы · любимые приправы (чесночный порошок, копченая паприка и др.) · соль · перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. В подсоленной воде варим макароны до состояния al dente.
2. Сливаем воду, даем остыть.
3. Пересыпаем макароны мукой, перемешиваем и жарим в масле до золотистого цвета.
4. Готовые макароны вынимаем шумовкой, добавляем приправы по вкусу, перемешиваем и подаем с любым соусом.
Важно! Можно обойтись без жарки. Для этого отварные макароны смешайте с приправами и ложкой масла, выложите на противень одним слоем поверх пергамента и подсушите в духовке при 180 °С до золотистости и хрусткости (муку в этом случае добавлять не нужно).
Паста с водкой
Паста с водкой. Фото: Shutterstock
Это блюдо очень популярно в США и Италии под названием Vodka Penne.
Исправляем несправедливость: его должны узнать и в России! Этанол делает соус очень нежным, но сам полностью испаряется и не ощущается.
НАДО: (на 2 порции): 400 г пенне (макароны-перья) · 1 луковица · 3 дольки чеснока · перчик чили · 100 мл жирных сливок · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ст. ложка водки · соль · перец · 25 г сливочного масла · растительное масло · петрушка и пармезан для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Чеснок измельчаем ножом, лук мелко шинкуем.
2. На разогретую сковороду наливаем немного масла, кладем чеснок, жарим 30 секунд, добавляем лук, томим до матовости.
3. Добавляем томатную пасту, тушим 5 минут.
4. Добавляем водку, сливки, измельченный чили (без семян), солим-перчим. Тушим, помешивая, до загустения.
5. Добавляем заранее отваренные макароны, сливочное масло и перемешиваем.
6. Подаем, посыпав пармезаном и мелко нарубленной петрушкой.
Дальгона-кофе
Дальгона-кофе. Фото: Shutterstock
Бодрящий холодный напиток-десерт для жаркого дня в паназиатском стиле.
НАДО (на 2 порции): 6 ч. ложек растворимого кофе · 6 ч. ложек сахара · 6 ч. ложек кипятка · 1 стакан холодного молока · лед · шоколадная стружка для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем кофе, сахар и кипяток. Размешиваем ложкой и взбиваем венчиком в крепкую пену.
2. В стаканы кладем несколько кубиков льда и наливаем молоко до середины.
3. Сверху выкладываем ложкой пену и чуть-чуть размешиваем, чтобы слои соединились. По желанию можно посыпать шоколадной стружкой.
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