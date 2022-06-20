Попробовала сама, очень вкусно! Рецептом икры из лисичек с морковкой поделилась Антонова

Этот кулинарный шедевр готовится очень просто.
Икра из лисичек.

Грибная икра. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова — отличная кулинарка, она сама готовит для своих близких и делится в соцсетях испытанными рецептами.

На сей раз звезда рассказала, как она готовить вкуснейшую икру из лисичек с морковкой.

Ингредиенты:

  • 1 кг лисичек,
  • 120 мл растительного масла,
  • 1 луковица,
  • 1 морковка,
  • соль и перец — по вкусу,
  • 1 чайная ложка уксуса 9%.

Грибочки измельчить любым способом: ножом, блендером либо мясорубкой. Сложить в сковороду, залить половиной порции масла. Накрыть и тушить на небольшом огне 50–60 минут, помешивая постоянно.

Лук нарезать маленькими кубиками, морковь натереть на мелкой терке. За 6–8 минут обжарить на оставшемся масле на среднем огне.

Добавить овощи к готовым лисичкам. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Далее тушить на минимальном огне еще 15–20 минут. За несколько минут до готовности влить уксус.

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