Попробовала сама, очень вкусно! Рецептом икры из лисичек с морковкой поделилась Антонова

Актриса Наталия Антонова — отличная кулинарка, она сама готовит для своих близких и делится в соцсетях испытанными рецептами.
На сей раз звезда рассказала, как она готовить вкуснейшую икру из лисичек с морковкой.
Ингредиенты:
- 1 кг лисичек,
- 120 мл растительного масла,
- 1 луковица,
- 1 морковка,
- соль и перец — по вкусу,
- 1 чайная ложка уксуса 9%.
Грибочки измельчить любым способом: ножом, блендером либо мясорубкой. Сложить в сковороду, залить половиной порции масла. Накрыть и тушить на небольшом огне 50–60 минут, помешивая постоянно.
Лук нарезать маленькими кубиками, морковь натереть на мелкой терке. За 6–8 минут обжарить на оставшемся масле на среднем огне.
Добавить овощи к готовым лисичкам. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Далее тушить на минимальном огне еще 15–20 минут. За несколько минут до готовности влить уксус.