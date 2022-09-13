Понравится даже мясоедам! Как сделать фалафель из нута с чесноком по Лазерсону

Фалафель и соус из тхины на 5–6 порций предложил приготовить своим подписчикам в Telegram-канале «Зона Лазерсона» известный шеф и телеведущий Илья Лазерсон.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

нут — 250 г,

чеснок — 3 зубчика,

зира молотая — ½ ч. ложки,

мука — 2 ст. ложки,

кинза свежая — 20 г,

петрушка свежая —20 г,

растительное масло для фритюра.

Для соуса:

тхина — 100 г,

вода — 100 мл,

сок ½ лимона,

соль.

Нут замочить в холодной воде на 12 часов. Пятую часть нута сварить до мягкости. Чеснок измельчить, кинзу мелко нарезать, петрушку бланшировать и мелко нарезать.

Сырой и вареный нут обработать в процессоре, добавить другие компоненты, тщательно перемешать.

Сформировать шарики и пожарить во фритюре. Приготовить соус, смешав воду, лимонный сок, тхину, посолить.