Понравится даже мясоедам! Как сделать фалафель из нута с чесноком по Лазерсону

Фалафель и соус из тхины на 5–6 порций предложил приготовить своим подписчикам в Telegram-канале «Зона Лазерсона» известный шеф и телеведущий Илья Лазерсон.
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Ингредиенты:
- нут — 250 г,
- чеснок — 3 зубчика,
- зира молотая — ½ ч. ложки,
- мука — 2 ст. ложки,
- кинза свежая — 20 г,
- петрушка свежая —20 г,
- растительное масло для фритюра.
Для соуса:
- тхина — 100 г,
- вода — 100 мл,
- сок ½ лимона,
- соль.
Нут замочить в холодной воде на 12 часов. Пятую часть нута сварить до мягкости. Чеснок измельчить, кинзу мелко нарезать, петрушку бланшировать и мелко нарезать.
Сырой и вареный нут обработать в процессоре, добавить другие компоненты, тщательно перемешать.
Сформировать шарики и пожарить во фритюре. Приготовить соус, смешав воду, лимонный сок, тхину, посолить.
А вы когда-нибудь ели фалафель? Нравится?