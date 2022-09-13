Понравится даже мясоедам! Как сделать фалафель из нута с чесноком по Лазерсону

К своему блюду шеф предложил также приготовить соус из тхины. 
Фалафель.

Фалафель. Фото: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

Фалафель и соус из тхины на 5–6 порций предложил приготовить своим подписчикам в Telegram-канале «Зона Лазерсона» известный шеф и телеведущий Илья Лазерсон. 

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Ингредиенты:

  • нут — 250 г, 
  • чеснок — 3 зубчика,
  • зира  молотая — ½ ч. ложки, 
  • мука — 2 ст. ложки, 
  • кинза свежая — 20 г,
  • петрушка свежая —20 г, 
  • растительное масло для фритюра. 

Для соуса:

  • тхина — 100 г, 
  • вода — 100 мл,  
  • сок ½ лимона, 
  • соль.

Нут замочить в холодной воде на 12 часов. Пятую часть нута сварить до мягкости. Чеснок измельчить, кинзу мелко нарезать, петрушку бланшировать и мелко нарезать.  

Сырой и вареный нут обработать в процессоре, добавить другие компоненты, тщательно перемешать. 

Сформировать шарики и пожарить во фритюре. Приготовить соус, смешав воду, лимонный сок, тхину, посолить.

А вы когда-нибудь ели фалафель? Нравится?

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