Помазать маслом и в фольгу: как вкусно запечь кукурузу в духовке, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова ведет в Интернете кулинарные блоги, в которых делится проверенными рецептами вкусных блюд.
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На этот раз в своем телеграме артистка рассказала, как вкусно запечь початки кукурузы. Рецепт Антоновой дала ее поклонница.
Очистить кукурузу от листьев и рылец, промазать сливочным маслом початки (примерно 1 чайная ложка без горки или больше на початок), завернуть в фольгу.
Затем поставить кукурузу в духовку на 200 градусах. Запекать 40 минут.