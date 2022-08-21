Помазать маслом и в фольгу: как вкусно запечь кукурузу в духовке, рассказала Антонова

На этот раз в своем телеграме артистка рассказала, как вкусно запечь початки кукурузы. Рецепт Антоновой дала ее поклонница.

Очистить кукурузу от листьев и рылец, промазать сливочным маслом початки (примерно 1 чайная ложка без горки или больше на початок), завернуть в фольгу.

Затем поставить кукурузу в духовку на 200 градусах. Запекать 40 минут.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».