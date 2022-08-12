Получается вкусным и ароматным: Наталия Антонова поделилась рецептом домашнего хлеба из трех видов муки

Звезда сериалов Наталия Антонова известна еще и как отменный кулинар. У актрисы большая семья — муж и трое детей. Домашних она часто балует вкусными блюдами, а с поклонниками делится своими рецептами.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как печет хлеб из трех видов муки.
Он получается не только ароматным, аппетитным на вид, но и очень вкусным.
Понадобится: вода — 80 мл, кефир — 250 мл, мука ржаная — 100 г, мука цельнозерновая — 100 г, мука пшеничная — 240 г, соль — 1 ч. л., дрожжи сухие — 4 г.
Готовим: смешиваем 3 вида муки, соль, дрожжи. Кефир с водой смешиваем и подогреваем, вливаем в мучную смесь. Вымешиваем тесто. Из теста формируем колобок. Накрываем полотенцем на 20 минут. Через 20 минут тесто чуть вспухнет. Опять вымешиваем. Формируем колобок и снова оставим на 10 минут отдохнуть.
Затем вымешиваем, формируем колобок и кладем его на противень, застеленный пергаментом. Присыплем мукой, сделаем надрезы. Накроем и ставим в теплое место на 40-60 мин. Выпекаем в разогретой до 230 градусов духовке первые 15 минут с паром, на дно духовки ставим миску с водой. Уменьшаем температуру до 190 градусов, убираем миску с водой и выпекаем еще около 40 минут. При постукивании по готовому хлебу будет слышен глухой звук.
Приятного аппетита!
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