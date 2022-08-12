Получается вкусным и ароматным: Наталия Антонова поделилась рецептом домашнего хлеба из трех видов муки

Звезда сериалов Наталия Антонова известна еще и как отменный кулинар. У актрисы большая семья — муж и трое детей. Домашних она часто балует вкусными блюдами, а с поклонниками делится своими рецептами.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как печет хлеб из трех видов муки.

Он получается не только ароматным, аппетитным на вид, но и очень вкусным.

Понадобится: вода — 80 мл, кефир — 250 мл, мука ржаная — 100 г, мука цельнозерновая — 100 г, мука пшеничная — 240 г, соль — 1 ч. л., дрожжи сухие — 4 г.