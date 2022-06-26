Почти легенда! Как из брынзы, зелени и творога делает аппетитную намазку на хлеб Поплавская

Актриса Яна Поплавская поделилась в своем телеграме рецептом фирменной намазки. Она любит делать из нее бутерброды на черном хлебе, тостах, также хороша паста с картошечкой и баклажанами.

Свою намазку Поплавская назвала «легендарной», поскольку ее друзья и поклонники постоянно спрашивают этот рецепт.

Взять два пучка кинзы, два пучка зеленого базилика, столько же – петрушки и укропа, 5-6 зубчиков чеснока, сербскую брынзу и 300-400 граммов творога.

Зелень порвать и вместе с чесноком выложить в блендер, измельчить, добавить брынзу и творог. Взбить, до зернистой текстуры (не до состояния пасты). Готово!

Больше интересных новостей и рецептов – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: