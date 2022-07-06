Почти котлетки, но без мяса: рецептом аппетитного фалафеля из нута поделился шеф Лазерсон

Телеведущий и шеф-повар Илья Лазерсон рассказал в своем Telegram-канале «Зона Лазерсона», как приготовить вкусный фалафель из нута с зеленым соусом.

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Ингредиенты:

▪️замоченный на 8–10 часов нут — 700 г,

▪️вареный нут — 250 г,

▪️кинза — 15 г,

▪️петрушка — 15 г,

▪️чеснок — два зубчика,

▪️мука — 2 ст. ложки,

▪️вода — 2 ст. ложки.

Вареный нут вместе с кинзой, петрушкой, чесноком, водой превратить в пюре. Добавить немного молотых кориандра и зиры.

Поместить в блендер замоченный нут. Добавить туда пюре из вареного нута с зеленью, две столовые ложки муки, соль и измельчить в процессоре так, чтобы получилось тесто, где прослеживаются небольшие частицы нута. Сформировать шарики и жарить во фритюре до золотисто-коричневого цвета.

Для приготовления зеленого соуса тхину развести водой (вначале она загустеет), чтобы она побелела. Консистенция должна быть немного жиже майонеза. Добавить петрушку и кинзу, лимонный сок, немного чеснока, молотую зиру. Все взбить блендером до однородности.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»/ t.me/lazerzona

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