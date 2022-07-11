Пломбир из горошка: диетолог посоветовала добавлять в мороженое овощи и зелень

Диетолог Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в мороженое овощи и зелень. К примеру, можно готовить пломбир из горошка или томатов с базиликом. По словам специалиста, это окажет благотворное влияние на кишечник.
«Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для микробиоты. Например, вкусно и полезно сочетание тыквы и банана. Овощное мороженое имеет низкое содержание фруктозы. В нем сохраняются полезные волокна».
По словам диетолога, полезным бактериям кишечника необходима клетчатка. Если в мороженое добавить горох, то получается, что человек добавляет растительный белок. Лакомство становится сытным. Овощное мороженое она считает полезным продуктом, сообщает radiosputnik.ria.ru.
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Напомним, что мороженое – вкусное, но вредное для здоровья блюдо. Как правило, это летнее лакомство содержит много сахара, консервантов, растительных масел и продуктов глубокой переработки.