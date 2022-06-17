Паста болоньезе как в ресторане: Белькович пошагово раскрыл простой рецепт

Как приготовить пасту болоньезе как в ресторане, рассказал телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 5 порций:

макароны длинные — 450 г,

говяжий фарш — 400 г,

лук-репка — 80 г,

тертый сыр — 60 г,

петрушка — 40 г,

сельдерей, стебли — 50 г,

красное вино — 100 г,

оливковое масло — 40 г,

чеснок — 2 зубчика,

морковь — 70 г,

консервированные помидоры — 260 г.

Морковку, сельдерей и лук нарезать мелким кубиком. Разогреть сковороду, обжарить морковь и лук на оливковом масле, через минуту положить сельдерей, обжарить вместе. В конце бросить чеснок, потом добавить фарш, пожарить все вместе.

Когда фарш обжарится, добавить вино и выпаривать его пару минут. Положить томаты в собственном соку и все медленно потушить. В соус добавить рубленные стебли петрушки.

Пока соус тушится, сварить макароны.

За 3 минуты до готовности пасты подсолить соус и добавить перец.

Пасту переложить в сковороду к соусу и размешать.

При подаче натереть твердый сыр, положить рубленую петрушку.