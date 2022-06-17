Паста болоньезе как в ресторане: Белькович пошагово раскрыл простой рецепт

Макароны получаются очень ароматными и аппетитными.
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Как приготовить пасту болоньезе как в ресторане, рассказал телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 5 порций:

  • макароны длинные — 450 г,                
  • говяжий фарш — 400 г,
  • лук-репка — 80 г,
  • тертый сыр — 60 г,
  • петрушка — 40 г,
  • сельдерей, стебли — 50 г,
  • красное вино — 100 г,
  • оливковое масло — 40 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • морковь — 70 г,
  • консервированные помидоры — 260 г.

Морковку, сельдерей и лук нарезать мелким кубиком. Разогреть сковороду, обжарить морковь и лук на оливковом масле, через минуту положить сельдерей, обжарить вместе. В конце бросить чеснок, потом добавить фарш, пожарить все вместе.

Когда фарш обжарится, добавить вино и выпаривать его пару минут. Положить томаты в собственном соку и все медленно потушить. В соус добавить рубленные стебли петрушки.

Пока соус тушится, сварить макароны.

За 3 минуты до готовности пасты подсолить соус и добавить перец.

Пасту переложить в сковороду к соусу и размешать.

При подаче натереть твердый сыр, положить рубленую петрушку.

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