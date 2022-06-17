Паста болоньезе как в ресторане: Белькович пошагово раскрыл простой рецепт

Как приготовить пасту болоньезе как в ресторане, рассказал телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.
Ингредиенты на 5 порций:
- макароны длинные — 450 г,
- говяжий фарш — 400 г,
- лук-репка — 80 г,
- тертый сыр — 60 г,
- петрушка — 40 г,
- сельдерей, стебли — 50 г,
- красное вино — 100 г,
- оливковое масло — 40 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- морковь — 70 г,
- консервированные помидоры — 260 г.
Морковку, сельдерей и лук нарезать мелким кубиком. Разогреть сковороду, обжарить морковь и лук на оливковом масле, через минуту положить сельдерей, обжарить вместе. В конце бросить чеснок, потом добавить фарш, пожарить все вместе.
Когда фарш обжарится, добавить вино и выпаривать его пару минут. Положить томаты в собственном соку и все медленно потушить. В соус добавить рубленные стебли петрушки.
Пока соус тушится, сварить макароны.
За 3 минуты до готовности пасты подсолить соус и добавить перец.
Пасту переложить в сковороду к соусу и размешать.
При подаче натереть твердый сыр, положить рубленую петрушку.