Пальчики оближешь: творожная запеканка с тыквой от Бельковича

Ингредиенты:
Тыквенный слой:
- Тыква 500 г (35 р.)
- Сахар 60 г (5 р.)
- Яйца 2 шт. (22 р.)
- Крахмал картофельный 20 г (2 р.)
- Корица молотая ½ ч. ложки (4 р.)
- Соль щепотка
Творожный слой:
- Творог 9% 500 г (153 р.)
- Сахар 80 г (6 р.)
- Яйца 2 шт. (22 р.)
- Ванильный сахар 2 ч. ложки (6 р.)
- Крахмал картофельный 20 г (2 р.)
- Сливки 10% 100 мл (26 р.)
- Вам понадобится форма для выпекания 22 см
Итого: 8 кусков (1300 г) = 283 р., 1 кусок = 35 р.
Приготовление:
Разрезать тыкву на две части, очистить от шкурки, нарезать небольшими кубиками.
Отправить тыкву в кастрюлю, залить водой, чтобы полностью покрывало тыкву, затем добавить корицу и варить до мягкой консистенции.
Слить воду через сито, переложить тыкву в миску, к ней добавить сахар (60 г), щепотку соли, яйца (2 шт.) и перебить в куттере до однородности.
Фото: СТС
Добавить в тыквенное пюре крахмал (20 г) и перемешать.
Творог переложить в миску, добавить сливки, 2 яйца, сахар (80 г), ванильный сахар, крахмал (20 г) и перебить в куттере до однородности.
Дно разъемной формы выстелить пергаментом и с помощью ложки, чередуя полученные массы выложить друг на друга.
Фото: СТС
Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник до полного остывания.
Сервировка:
Готовый пирог разрезать на порционные кусочки.
Приятного аппетита!