Пальчики оближешь: творожная запеканка с тыквой от Бельковича

Добавить в тыквенное пюре крахмал (20 г) и перемешать.

Творог переложить в миску, добавить сливки, 2 яйца, сахар (80 г), ванильный сахар, крахмал (20 г) и перебить в куттере до однородности.

Дно разъемной формы выстелить пергаментом и с помощью ложки, чередуя полученные массы выложить друг на друга.