Пальчики оближешь: творожная запеканка с тыквой от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на восемь кусков 283 рубля.
Творожная запеканка. Фото: СТС

Творожная запеканка. Фото: СТС

Ингредиенты:

Тыквенный слой:

  • Тыква 500 г (35 р.)
  • Сахар 60 г (5 р.)
  • Яйца 2 шт. (22 р.)
  • Крахмал картофельный 20 г (2 р.)
  • Корица молотая ½ ч. ложки (4 р.)
  • Соль щепотка

Творожный слой:

  • Творог 9% 500 г (153 р.)
  • Сахар 80 г (6 р.)
  • Яйца 2 шт. (22 р.)
  • Ванильный сахар 2 ч. ложки (6 р.)
  • Крахмал картофельный 20 г (2 р.)
  • Сливки 10% 100 мл (26 р.)
  • Вам понадобится форма для выпекания 22 см

Итого: 8 кусков (1300 г) = 283 р., 1 кусок = 35 р.

Приготовление:

Разрезать тыкву на две части, очистить от шкурки, нарезать небольшими кубиками.

Отправить тыкву в кастрюлю, залить водой, чтобы полностью покрывало тыкву, затем добавить корицу и варить до мягкой консистенции.

Слить воду через сито, переложить тыкву в миску, к ней добавить сахар (60 г), щепотку соли, яйца (2 шт.)  и перебить в куттере до однородности.

Фото: СТС

Добавить в тыквенное пюре крахмал (20 г) и перемешать.

Творог переложить в миску, добавить сливки, 2 яйца, сахар (80 г), ванильный сахар, крахмал (20 г) и перебить в куттере до однородности.

Дно разъемной формы выстелить пергаментом и с помощью ложки, чередуя полученные массы выложить друг на друга.

Фото: СТС

Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник до полного остывания.

 

Сервировка:

Готовый пирог разрезать на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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