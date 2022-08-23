Овсяное печеное от Бельковича, которое понравится и взрослым, и детям

Ингредиенты:
- Сливочное масло 100 г (110 р.)
- Сахар 100 г (8 р.)
- Ванильный сахар 5 г (3 р.)
- Яйца 1 шт. (11 р.)
- Овсяные хлопья 120 г (6 р.)
- Кокосовая стружка 40 г (26 р.)
- Мука 75 г (2 р.)
- Разрыхлитель 4 г (3 р.)
- Лайм 1 шт. (30 р.)
- Соль
Итого: 8 кукисов = 199 р., 1 кукис = 25 р.
Приготовление:
Растопить сливочное масло на небольшом огне.
Масло перелить в миску, добавить сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли. Всыпать кокосовую стружку, овсяные хлопья и все перемешать.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фото: СТС
Совет от шефа: «Чтобы ваше печенье было еще вкуснее – добавьте в тесто немного кислинки, цедру лайма!»
Натереть цедру лайма к ингредиентам, затем разрезать лайм на две части и выжать сок.
Смешать муку с разрыхлителем, пересыпать ко всем ингредиентам и перемешать до однородной консистенции. Оставить тесто на 5 минут, чтобы хлопья набухли.
Фото: СТС
На противень, выстеленный пергаментом переложить кукисы, в виде круглого печенья.
Отправить кукисы в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 11 минут. Дать готовому печенью остыть.
Приятного аппетита!