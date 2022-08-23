Овсяное печеное от Бельковича, которое понравится и взрослым, и детям

Совет от шефа: «Чтобы ваше печенье было еще вкуснее – добавьте в тесто немного кислинки, цедру лайма!»

Натереть цедру лайма к ингредиентам, затем разрезать лайм на две части и выжать сок.

Смешать муку с разрыхлителем, пересыпать ко всем ингредиентам и перемешать до однородной консистенции. Оставить тесто на 5 минут, чтобы хлопья набухли.