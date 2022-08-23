Овсяное печеное от Бельковича, которое понравится и взрослым, и детям

У главного шеф-повара СТС ушло на восемь порций 199 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Сливочное масло 100 г (110 р.)
  • Сахар 100 г (8 р.)
  • Ванильный сахар 5 г (3 р.)
  • Яйца 1 шт. (11 р.)
  • Овсяные хлопья 120 г (6 р.)
  • Кокосовая стружка 40 г (26 р.)
  • Мука 75 г (2 р.)
  • Разрыхлитель 4 г (3 р.)
  • Лайм 1 шт. (30 р.)
  • Соль

Итого: 8 кукисов  = 199 р., 1 кукис = 25 р.

Приготовление:

Растопить сливочное масло на небольшом огне.

Масло перелить в миску, добавить сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли. Всыпать кокосовую стружку, овсяные хлопья и все перемешать.

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Фото: СТС

Совет от шефа: «Чтобы ваше печенье было еще вкуснее – добавьте в тесто немного кислинки, цедру лайма!»

Натереть цедру лайма к ингредиентам, затем разрезать лайм на две части и выжать сок.

Смешать муку с разрыхлителем, пересыпать ко всем ингредиентам и перемешать до однородной консистенции. Оставить тесто на 5 минут, чтобы хлопья набухли.

Фото: СТС

На противень, выстеленный пергаментом переложить кукисы, в виде круглого печенья.

Отправить кукисы в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 11 минут. Дать готовому печенью остыть.

Приятного аппетита!

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