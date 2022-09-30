Отбить, обжарить, полить чесночно-базиликовым маслом: делаем вкуснейших цыплят способом Лазерсона

Ведущий и шеф-повар Илья Лазерсон рассказал, как он готовит ароматных цыплят табака. Они получаются нежными и невероятными на вкус — за уши не оттащишь!

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Разрезать цыплят, удалить легкие, раскрыть и отбить через пищевую пленку кулаком, посолить с обеих сторон.

Затем обжарить их на сливочном масле по очереди под прессом и после обжарки каждого цыпленка посыпать сухой аджикой со стороны мякоти (можно хмели, смесью сухих травок и прочими приправами). Цыплята должны быть готовы примерно на 70 %.

Прогреть цыплят в духовке. В глубокой сковороде прогреть рубленые чеснок, перчик и базилик в соке от жарки цыплят и сливочном масле.

При подаче обильно покрыть цыплят острым чесночно-базиликовым маслом.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».