От него за уши оттаскивают! Легкий летний супчик из зеленого горошка с щавелем

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон поделился в своем Telegram-канале «Зона Лазерсона» рецептом аппетитного легкого летнего супчика из зеленого горошка и щавеля. Консервированный горох не подойдет, предупредил кулинар.

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Ингредиенты:

Упаковка замороженного горошка или свежий - 400 граммов.

Картофель - 250 граммов.

Щавель - 100 граммов.

Куриный бульон.

Сварить хороший куриный бульон, процедить. Все необходимо сварить до готовности в бульоне и взбить блендером. При подаче посыпать нашинкованным щавелем.

«Суп сладковатый за счет горошка, поэтому вкусно и актуально», - прокомментировал Лазерсон.

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