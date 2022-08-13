Оригинальные блюда из сезонных овощей

Сливочный суп с лисичками
Если вам не повезло в лесу, купите эти грибы на рынке, а то и заморозку в супермаркете.
НАДО (на 6 порций): 300 г лисичек · 2 картофелины · 2 моркови · 100 г плавленого сыра · 20 г сливочного масла · зеленый лук с головками - 3 шт. · соль-перец · базилик по вкусу · 2 лавровых листика.
ГОТОВИМ:
1. Грибы хорошо моем, крупные режем на части. Кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим на тихом огне 15 минут, убирая пенку.
2. Головки лука моем, нарезаем и жарим в сливочном масле 2 минуты.
3. Добавляем тертую морковь (молодую можно нарезать колечками), тушим еще 5 минут.
4. Картофель режем кубиками и отправляем в кастрюлю, варим 10 минут.
5. Кладем в кастрюлю зажарку, нарезанный плавленый сыр, лавровый лист, солим-перчим.
6. Доводим до кипения и снимаем с огня.
7. Добавляем нарезанный базилик и зеленый лук, пробуем на соль и подаем.
Абрикосы с шоколадом в тесте
Фото: Сергей ЕФИМОВ, Shutterstock
Эффектные, но при этом простые в приготовлении слоеные пирожки.
НАДО (на 8 шт.): готовое замороженное слоеное тесто 500 г
· 8 абрикосов · плитка шоколада · 1 яйцо · сахарная пудра для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, сушим, режем пополам и извлекаем косточки.
2. Косточки не выбрасываем, а колем и извлекаем орешки. Для удобства можно положить косточки в пакет и постучать по ним молотком для мяса.
3. Орешки измельчаем ножом, смешиваем с ломаным шоколадом и растапливаем в микроволновке.
4. Шоколадно-ореховой смесью начиняем половинку абрикоса и закрываем второй половинкой (шоколад играет роль клея).
5. Размороженное тесто режем на 8 квадратиков (если тесто состоит из двух квадратов по 250 г, просто делим каждый на 4 части).
6. Квадратик теста немного растягиваем пальцами (или раскатываем), кладем в середину начиненный абрикос и защипываем в квадратный пирожок, соединив противоположные углы.
7. Противень застилаем пергаментом или силиконовым ковриком, выкладываем все 8 пирожков и смазываем их яйцом.
8. Выпекаем по инструкции к тесту (например, 15 минут при температуре 220 °С) до золотистого цвета.
9. Даем остыть, выкладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой.
Битые огурцы
Фото: Сергей Ефимов, Shutterstock
По сути это малосольные огурцы с китайским колоритом, нарезанные на дольки.
НАДО (на 6 порций): 1 кг огурцов · 2 ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка кунжутного масла · 2 ч. ложки кунжутных зерен.
ГОТОВИМ:
1. Чистые огурцы режем пополам вдоль (длинноплодные можно еще и поперек).
2. Кладем их срезом вниз, накрываем пленкой или пакетом и несильно отбиваем молотком для мяса или скалкой. Цель - не превратить огурцы в месиво, а чтобы каждый из них слегка треснул.
3. Режем огурцы по диагонали на ломтики шириной около 8 мм.
4. Готовим соус, смешав все остальные ингредиенты (чеснок пропускаем через пресс), и заправляем огурцы. Перемешиваем и ставим в холодильник на полчаса.
5. Подаем как салат, гарнир к мясу или отдельную закуску.