Оригинальные блюда из сезонных овощей

Сливочный суп с лисичками

Если вам не повезло в лесу, купите эти грибы на рынке, а то и заморозку в супермаркете.

НАДО (на 6 порций): 300 г лисичек · 2 картофелины · 2 моркови · 100 г плавленого сыра · 20 г сливочного масла · зеленый лук с головками - 3 шт. · соль-перец · базилик по вкусу · 2 лавровых листика.

ГОТОВИМ:

1. Грибы хорошо моем, крупные режем на части. Кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим на тихом огне 15 минут, убирая пенку.

2. Головки лука моем, нарезаем и жарим в сливочном масле 2 минуты.

3. Добавляем тертую морковь (молодую можно нарезать колечками), тушим еще 5 минут.

4. Картофель режем кубиками и отправляем в кастрюлю, варим 10 минут.

5. Кладем в кастрюлю зажарку, нарезанный плавленый сыр, лавровый лист, солим-перчим.

6. Доводим до кипения и снимаем с огня.

7. Добавляем нарезанный базилик и зеленый лук, пробуем на соль и подаем.

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