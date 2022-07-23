Ореховый рахат-лукум: это блюдо обожала Валиде-султан

Прекрасные жительницы гарема султана Сулеймана тщательно следили за своими фигурами. Однако совсем от сладкого отказаться они не могли.

Мать падишаха Валиде-султан обожала ореховый рахат-лукум. Ей подавали этот десерт по особым случаям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Рассказываем рецепт приготовления:

Орехи чистим и обжариваем в течение 10 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. Смешиваем сахар с половиной воды и лимонного сока в толстостенной посуде варим сироп, до густоты снимая пенку.

Крахмал разводим в оставшейся воде и выливаем оставшийся сок лимона. Крахмальную смесь варим на медленном огне до запустения и полупрозрачности. Затем вливаем в нее при постоянном размешивании сахарный сироп и варим еще в течение 15 минут.