Ореховый рахат-лукум: это блюдо обожала Валиде-султан

Представляем подробный рецепт.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Прекрасные жительницы гарема султана Сулеймана тщательно следили за своими фигурами. Однако совсем от сладкого отказаться они не могли.

Мать падишаха Валиде-султан обожала ореховый рахат-лукум. Ей подавали этот десерт по особым случаям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Рассказываем рецепт приготовления:

Орехи чистим и обжариваем в течение 10 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. Смешиваем сахар с половиной воды и лимонного сока в толстостенной посуде варим сироп, до густоты снимая пенку.

Крахмал разводим в оставшейся воде и выливаем оставшийся сок лимона. Крахмальную смесь варим на медленном огне до запустения и полупрозрачности. Затем вливаем в нее при постоянном размешивании сахарный сироп и варим еще в течение 15 минут.

Вмешиваем в массу орехи и ванилин и снимаем с огня. Форму застилаем пищевой пленкой и равномерно выкладываем в нее рахат-лукум.

Убираем в прохладное место на ночь. Смешиваем пудру и оставшийся крахмал и равномерным слоем наносим на разделочную доску. Форму с лукумом переворачиваем, десерт вынимаем и разрезаем на кубики, обваливаем их в оставшейся сладкой крахмальной массе. Десерт готов.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  