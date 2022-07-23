Ореховый рахат-лукум: это блюдо обожала Валиде-султан

Прекрасные жительницы гарема султана Сулеймана тщательно следили за своими фигурами. Однако совсем от сладкого отказаться они не могли.
Мать падишаха Валиде-султан обожала ореховый рахат-лукум. Ей подавали этот десерт по особым случаям.
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Рассказываем рецепт приготовления:
Орехи чистим и обжариваем в течение 10 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. Смешиваем сахар с половиной воды и лимонного сока в толстостенной посуде варим сироп, до густоты снимая пенку.
Крахмал разводим в оставшейся воде и выливаем оставшийся сок лимона. Крахмальную смесь варим на медленном огне до запустения и полупрозрачности. Затем вливаем в нее при постоянном размешивании сахарный сироп и варим еще в течение 15 минут.
Вмешиваем в массу орехи и ванилин и снимаем с огня. Форму застилаем пищевой пленкой и равномерно выкладываем в нее рахат-лукум.
Убираем в прохладное место на ночь. Смешиваем пудру и оставшийся крахмал и равномерным слоем наносим на разделочную доску. Форму с лукумом переворачиваем, десерт вынимаем и разрезаем на кубики, обваливаем их в оставшейся сладкой крахмальной массе. Десерт готов.