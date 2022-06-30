Очень вкусно и сытно: Нетребко поделилась рецептом рагу из свинины с овощами

Анна Нетребко успевает не только активно гастролировать, но и баловать семью вкусными ужинами. Одним из любимых рецептов певица поделилась в соцсети. Она рассказала, как приготовить вкусное и сытное рагу из свинины с овощами.

Для этого блюда необходимы: хорошее свиное мясо, лук, картофель, морковь, корень пастернака, кукуруза, кислая алыча, соленый огурец и приправы.

Сначала нужно нарезать свинину небольшими кусками и немного обжарить ее с луком и приправами. Как только лук начнет золотиться, залить все кипятком.

Далее в блюдо следует добавить крупно нарезанный картофель, морковь, корень пастернака, кукурузу и готовить под крышкой на медленном огне 20 минут.

На завершающем этапе в рагу нужно положить кислую алычу, соленый огурец, соль и немного сахара, после чего оставить готовиться еще на 10 минут. Перед подачей на стол можно посыпать блюдо свежей петрушкой.

Ранее фуд-блогер Юлия Николаенко рассказала, как приготовить говяжий стейк на гриле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также