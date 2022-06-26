Очень сочный манник: готовый пирог Антонова заливает теплым молоком и пропитывает

Ингредиенты в выпечку идут самые простые.
Наталия Антонова

Наталия Антонова. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она готовит очень сочный и вкусный манник на кефире.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло - 50 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир - 1 стакан
  • Сахар - 1 стакан
  • Сухофрукты - 50-100 г
  • Манка - 1 стакан
  • Мука - 1 стакан муки
  • Разрыхлитель - 1 ч. л
  • Ванильный сахар - 1 ч. л
  • Соль - щепотка
  • Теплое молоко - 1 стакан

Смешать ингредиенты: манку, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.

Вбить 2 яйца, добавить 1 стакан сахара, взбить миксером. Влить растопленное масло и кефир. Взбить миксером.

Постепенно добавить небольшими частями мучную смесь в яичную, взбивая миксером. Положить в тесто сухофрукты.

Силиконовую форму промазать сливочным маслом и вылить тесто. Разогреть духовку на 180 градусах, поставить выпекать на 40-50 минут. Готовность поверить шпажкой или зубочисткой.

Залить готовый пирог молоком, дать пропитаться. Через 10 минут после окончательной пропитки посыпать сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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