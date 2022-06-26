Очень сочный манник: готовый пирог Антонова заливает теплым молоком и пропитывает

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она готовит очень сочный и вкусный манник на кефире.
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Кефир - 1 стакан
- Сахар - 1 стакан
- Сухофрукты - 50-100 г
- Манка - 1 стакан
- Мука - 1 стакан муки
- Разрыхлитель - 1 ч. л
- Ванильный сахар - 1 ч. л
- Соль - щепотка
- Теплое молоко - 1 стакан
Смешать ингредиенты: манку, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.
Вбить 2 яйца, добавить 1 стакан сахара, взбить миксером. Влить растопленное масло и кефир. Взбить миксером.
Постепенно добавить небольшими частями мучную смесь в яичную, взбивая миксером. Положить в тесто сухофрукты.
Силиконовую форму промазать сливочным маслом и вылить тесто. Разогреть духовку на 180 градусах, поставить выпекать на 40-50 минут. Готовность поверить шпажкой или зубочисткой.
Залить готовый пирог молоком, дать пропитаться. Через 10 минут после окончательной пропитки посыпать сахарной пудрой.
Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».