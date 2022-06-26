Очень сочный манник: готовый пирог Антонова заливает теплым молоком и пропитывает

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она готовит очень сочный и вкусный манник на кефире.

Ингредиенты:

Сливочное масло - 50 г

Яйца – 2 шт.

Кефир - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Сухофрукты - 50-100 г

Манка - 1 стакан

Мука - 1 стакан муки

Разрыхлитель - 1 ч. л

Ванильный сахар - 1 ч. л

Соль - щепотка

Теплое молоко - 1 стакан

Смешать ингредиенты: манку, муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.

Вбить 2 яйца, добавить 1 стакан сахара, взбить миксером. Влить растопленное масло и кефир. Взбить миксером.

Постепенно добавить небольшими частями мучную смесь в яичную, взбивая миксером. Положить в тесто сухофрукты.

Силиконовую форму промазать сливочным маслом и вылить тесто. Разогреть духовку на 180 градусах, поставить выпекать на 40-50 минут. Готовность поверить шпажкой или зубочисткой.

Залить готовый пирог молоком, дать пропитаться. Через 10 минут после окончательной пропитки посыпать сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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