Очень сочный и без дрожжей! Как делает пирог с ревенем и штрейзельной крошкой Лазерсон

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон рассказал своим подписчикам в Telegram-канале «Зона Лазерсона», как он готовит свой знаменитый пирог с ревенем и штрейзельной крошкой.

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Не секрет, что многие его клиенты умоляют поделиться способом приготовления этой любопытной выпечки, которая, к слову, требует очень простые продукты.

Смешать для теста следующие ингредиенты: 200 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 1 желток, 40 г сахарной пудры, немного соли, чуть-чуть холодной воды.

Раскатать на круге пергамента через второй слой пергамента. На пергаменте перенести в форму. Верхний слой пергамента снять, а нижний — подрезать ножницами.

Затем положить крошку из темного печенья, можно и из светлого. Крошку приправить молотым кардамоном (кардамон хорошо сочетается с ревенем). На тесто сверху положить произвольное количество ревеня. Чем больше, тем лучше, смешав предварительно с небольшим количеством сахара.

Поставить выпекать при 180° 15 минут.

Пока выпекается, приготовить штрейзельную крошку, смешав 100 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара. Растереть руками.

Пирог посыпать штрейзельной крошкой и выпекать еще 15 минут.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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