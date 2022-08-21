Обжаривает чеснок в оливковом масле, добавляет соевый соус и мед: как Наталия Антонова готовит теплый салат с креветками

Готовим: отварить креветки. Обжарить в оливковом масле 5 зубчиков порезанного чеснока. В чесночное масло бросаем креветки, добавляем соевый соус и мед (разбавить немножко кипятком). Все перемешать, добавить щепотку уже отварных спагетти, они варятся одновременно с чесночным маслом. Перемешать и выложить в большую миску, в которой уже нас ждут руккола, красный лучок и два вида салатных листьев. Отварное яйцо и лимончик - по желанию. Приятного аппетита!

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