Обжаривает чеснок в оливковом масле, добавляет соевый соус и мед: как Наталия Антонова готовит теплый салат с креветками

Звезда сериалов, актриса Наталия Антонова имеет несколько хобби. Кулинария - в их числе. Наталия Антонова обожает готовить и делится своими рецептами с поклонниками.
На этот раз она рассказала, как готовит теплый салат с креветками для мужа и сыновей.
Понадобится: креветки, спагетти, оливковое масло – 100 мл, чеснок – 5 зубчиков, соевый соус – 2 ст.л., мед 1\2 ст.л., яйцо, лимон, руккола, красный лук, листья салата.
Готовим: отварить креветки. Обжарить в оливковом масле 5 зубчиков порезанного чеснока. В чесночное масло бросаем креветки, добавляем соевый соус и мед (разбавить немножко кипятком). Все перемешать, добавить щепотку уже отварных спагетти, они варятся одновременно с чесночным маслом. Перемешать и выложить в большую миску, в которой уже нас ждут руккола, красный лучок и два вида салатных листьев. Отварное яйцо и лимончик - по желанию. Приятного аппетита!
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