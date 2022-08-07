Обжарить с сахаром и соевым соусом: делаем вкусный десерт из кабачков по рецепту Антоновой

Очищаем кабачок, разрезаем на средние произвольные кусочки. Наливаем в сковороду растительное масло, кладем две столовые ложки сахара, перемешиваем деревянной лопаточкой и добавляем столовую ложку соевого соуса.

Кабачки обваливаем в муке и крахмале в одинаковой пропорции. Обжариваем со всех сторон.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».