Обжарить с сахаром и соевым соусом: делаем вкусный десерт из кабачков по рецепту Антоновой

Очень простой способ порадует хозяек.
Наталия Антонова.

Наталия Антонова. Фото: соцсети

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом неожиданного десерта из кабачков. Звезда утверждает, что он очень вкусный!

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Очищаем кабачок, разрезаем на средние произвольные кусочки. Наливаем в сковороду растительное масло, кладем две столовые ложки сахара, перемешиваем деревянной лопаточкой и добавляем столовую ложку соевого соуса.

Кабачки обваливаем в муке и крахмале в одинаковой пропорции. Обжариваем со всех сторон.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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