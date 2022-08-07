Обжарить с сахаром и соевым соусом: делаем вкусный десерт из кабачков по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом неожиданного десерта из кабачков. Звезда утверждает, что он очень вкусный!
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Очищаем кабачок, разрезаем на средние произвольные кусочки. Наливаем в сковороду растительное масло, кладем две столовые ложки сахара, перемешиваем деревянной лопаточкой и добавляем столовую ложку соевого соуса.
Кабачки обваливаем в муке и крахмале в одинаковой пропорции. Обжариваем со всех сторон.