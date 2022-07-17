Обжарить, положить в томаты и запечь с сыром: как приготовить сочную куриную грудку по Бельковичу

Простые ингредиенты блюда не могут не порадовать.
Куриная грудка.

Куриная грудка. Фото: Telegram-канале «Рецепты Бельковича»

Саша Белькович предложил своим поклонникам в Telegram-канале «Рецепты Бельковича» приготовить сочную куриную грудку по-итальянски. Это очень вкусно, утверждает Белькович.

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Ингредиенты:

  • Грудка без кожи - 600 г
  • Базилик сушеный - 20 г
  • Томаты в собственном соку – 600 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль и перец - по вкусу
  • Оливковое масло
  • Моцарелла - 130 г

 

Томаты в собственном соку без кожицы положить в кулинарную форму и измельчить ножницами.

Чеснок нарезать слайсами, положить к томатам, посолить и поперчить.

Филе куриное панировать в базилике, обжарить на сковороде пару минут. Положить в форму к томатам.

Шарик моцареллы нарезать тоненькими кусочками и уложить на филе.

Поставить в духовку на 20 минут на 180 градусов.

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