Обжарить, положить в томаты и запечь с сыром: как приготовить сочную куриную грудку по Бельковичу

Томаты в собственном соку без кожицы положить в кулинарную форму и измельчить ножницами.

Чеснок нарезать слайсами, положить к томатам, посолить и поперчить.

Филе куриное панировать в базилике, обжарить на сковороде пару минут. Положить в форму к томатам.

Шарик моцареллы нарезать тоненькими кусочками и уложить на филе.

Поставить в духовку на 20 минут на 180 градусов.