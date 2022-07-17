Обжарить, положить в томаты и запечь с сыром: как приготовить сочную куриную грудку по Бельковичу

Саша Белькович предложил своим поклонникам в Telegram-канале «Рецепты Бельковича» приготовить сочную куриную грудку по-итальянски. Это очень вкусно, утверждает Белькович.
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Ингредиенты:
- Грудка без кожи - 600 г
- Базилик сушеный - 20 г
- Томаты в собственном соку – 600 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль и перец - по вкусу
- Оливковое масло
- Моцарелла - 130 г
Томаты в собственном соку без кожицы положить в кулинарную форму и измельчить ножницами.
Чеснок нарезать слайсами, положить к томатам, посолить и поперчить.
Филе куриное панировать в базилике, обжарить на сковороде пару минут. Положить в форму к томатам.
Шарик моцареллы нарезать тоненькими кусочками и уложить на филе.
Поставить в духовку на 20 минут на 180 градусов.