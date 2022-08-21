Обжарить кусками и натереть чесноком: консервируем ароматные баклажаны, как Емельяненко

Известный шеф-повар и ведущий шоу Василий Емельяненко рассказал, как приготовить на зиму вкуснейшие баклажаны.

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«Ароматные баклажаны станут достойной закуской на любом праздничном или повседневном застолье. Приготовьте по моему рецепту ароматные баклажанчики и, попробовав их однажды, вы станете их готовить регулярно», - заявил Емельяненко.

Ингредиенты:

Баклажаны обжаренные - 1200 граммов

Чеснок - 10 зубчиков

Лук красный - 2 головки

Петрушка - 1 большой пучок

Мята сушеная - 2 чайные ложки

Уксус рисовый - 2 чайные ложки

Сахар - 2 чайные ложки

Кориандр молотый - 4 щепотки

Очистить от кожицы баклажаны, отправить на 30 минут в холодную воду, разрезать вдоль на половины. Обжарить на растительном масле со всех сторон до полуготовности.

Мелко нашинковать петрушку, смешать с ней сушеную мяту и пропущенный через пресс чеснок. Добавить по 2 чайные ложки соли, сахара и рисового уксуса. Налить небольшое количество растительного масла.

Чесночно-зеленую смесь тщательно перемешать. Выложить в миску 4 половинки обжаренных баклажанов и натереть их ароматной смесью. Процедуру повторить со всеми оставшимися баклажанами и оставить на 15 минут мариноваться. На противень с водой (необходимо для стерилизации) выложить стеклянные банки и не до конца наполнить их маринованными баклажанами.

На растительном масле обжарить нарезанный крупными дольками красный лук и отправить в банку с баклажанами.

Добавить в каждую банку по 2 щепотки молотого кориандра, по вкусу черного перца и наполнить банки растительным маслом. Сверху накрыть металлическими крышками и отправить противень с баклажанами стерилизоваться при темепратуре 160 градусов на 10-15 минут.

Стерилизованные банки накрыть пластиковыми крышками (для стерилизации крышек достаточно предварительно обдать их крутым кипятком). Дать банкам постоять, чтобы баклажаны остыли и затем перевернуть банки крышкой вниз. Хранить в темном и прохладном месте, желательно в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».