Обвалять в сухарях, добавить кожуру апельсина: как Нетребко готовит котлеты из индейки и чечевицы с морковно- апельсиновым пюре

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко покоряет поклонников не только своим неподражаемым вокалом.

Анна Нетребко заряжает фанатов своей энергией и неуемной любовью к жизни. А еще Анна Нетребко не скрывает, что очень любит поесть. Певица прекрасно готовит. Периодически в микроблоге она делится с поклонниками рецептами необычных блюд. Калории Анна Нетребко никогда не считает. Это не ее метод.

На этот раз Анна Нетребко радовала близких котлетами из индейки и желтой чечевицы с морковно- апельсиновым пюре.

Рецепт певица опубликовала и в микроблоге.