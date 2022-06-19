Обвалять в сухарях, добавить кожуру апельсина: как Нетребко готовит котлеты из индейки и чечевицы с морковно- апельсиновым пюре

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко покоряет поклонников не только своим неподражаемым вокалом.
Анна Нетребко заряжает фанатов своей энергией и неуемной любовью к жизни. А еще Анна Нетребко не скрывает, что очень любит поесть. Певица прекрасно готовит. Периодически в микроблоге она делится с поклонниками рецептами необычных блюд. Калории Анна Нетребко никогда не считает. Это не ее метод.
На этот раз Анна Нетребко радовала близких котлетами из индейки и желтой чечевицы с морковно- апельсиновым пюре.
Рецепт певица опубликовала и в микроблоге.
Котлета из индейки с морковно-апельсиновым пюре от Анны Нетребко. Фото: соцсети
Вам понадобится: фарш индейки, лук, желтая чечевица, куркума и другие индийские приправы, панировочные сухари, морковь, бульон, апельсин.
Готовим: смешиваем фарш индейки с протертым луком и сваренной заранее желтой чечевицей. Добавляем куркуму и всякие индийские (тандори) приправы. Обваляв в сухарях, жарим котлеты. Для пюре просто варим (или парим) морковь, можно добавить чуть-чуть бульона и перемешать в блендере, добавив тертую кожуру апельсина! Приятного аппетита!