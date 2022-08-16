Обвалять в орехах с сухарями и маслом, запечь в духовке: как обалденно приготовить судака, рассказал Лазерсон

Рыба жарится очень быстро, просто, а на вкус - ресторанное блюдо.
Судак.

Судак. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Зона Лазерсона»

Известный шеф-повар Илья Лазерсон дал своим подписчикам рецепт вкуснейшего судака в ореховой корочке. Способ быстрый, простой, а результат впечатляющий по своим вкусовым качествам.

Ингредиенты:

  • Филе судака 500 г 
  • Орехи грецкие очищенные 80 г
  • Панировочные  сухари ½ ст. ложки 
  • Семена укропа ½  ч. ложки 
  • Растительное масло 1 ст. ложка 

Орехи измельчить в порошок, добавить  сухари, соль, семена укропа, растительное масло. Порционные куски филе судака покрыть ореховой массой и запечь в духовке при 180 С в течение 15 минут.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

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