Обвалять в орехах с сухарями и маслом, запечь в духовке: как обалденно приготовить судака, рассказал Лазерсон

Известный шеф-повар Илья Лазерсон дал своим подписчикам рецепт вкуснейшего судака в ореховой корочке. Способ быстрый, простой, а результат впечатляющий по своим вкусовым качествам.
Ингредиенты:
- Филе судака 500 г
- Орехи грецкие очищенные 80 г
- Панировочные сухари ½ ст. ложки
- Семена укропа ½ ч. ложки
- Растительное масло 1 ст. ложка
Орехи измельчить в порошок, добавить сухари, соль, семена укропа, растительное масло. Порционные куски филе судака покрыть ореховой массой и запечь в духовке при 180 С в течение 15 минут.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»