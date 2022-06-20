Обед за 30 минут: как приготовить сливочный суп с фрикадельками

Когда хочется вкусного и легкого супа, на помощь приходит вариант с фрикадельками. Фуд-блогер Юлия Николаенко предложила приготовить такой суп, но добавить в него сливки.

Подробный рецепт - в нашем видео. Приятного аппетита!