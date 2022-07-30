Обед на два дня: интересные рецепты вторых блюд

Курочка в вине
НАДО (на 4 порции): 1 куриная тушка · 4 зубчика чеснока · 2 желтка · 100 мл жирных сливок · 250 мл сухого вина · 125 г сливочного масла · 60 мл коньяка · 1 луковица · пучок петрушки · 2 лавровых листа · пара щепоток мускатного ореха · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. В глубокий сотейник наливаем вино, кладем 100 г сливочного масла и ставим на огонь.
2. Крупно режем лук, чеснок и петрушку и кладем в сотейник.
3. Помещаем сверху курицу и тушим 30 минут, периодически поливая соком из сотейника и посолив.
4. Остаток масла растапливаем, желтки слегка размешиваем.
5. Курицу перекладываем на противень, смазываем желтком и поливаем маслом.
6. Выпекаем при 180 °С 20 - 30 минут до красивой корочки.
7. Жидкость из сотейника процеживаем и увариваем до уменьшения в объеме и загустения. Вливаем коньяк и сливки, солим и добавляем мускатный орех.
Томим на тихом огне 3 минуты.
8. Подаем с соусом.
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Тефтельки в соусе
Фото: Shutterstock
Чем хороши такие тефтельки (они же митболы - под таким названием их знает англоязычный мир), так это тем, что приготовить их можно побольше. Чтобы и на вечер, и на завтра осталось.
НАДО (на 4 - 6 порций): 500 г говяжьего фарша · 400 г консервированных томатов в собственном соку · 100 г твердого сыра · 1 яйцо · половинка луковицы · 1 зубчик чеснока · веточка базилика · 1 ч. ложка томатной пасты · соль · перец.
Соус: половинка луковицы · 1 зубчик чеснока · 250 мл говяжьего бульона · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка томатной пасты · 1/ 4 ч. ложки зиры · щепотка сахара · щепотка сушеного чили.
ГОТОВИМ:
1. Лук и чеснок мелко рубим.
2. Готовим соус: жарим на оливковом масле половину лука и чеснока до полупрозрачности, добавляем зиру, чили, сахар, чайную ложку томатной пасты и консервированные помидоры. Доводим до кипения, вливаем горячий бульон и томим пару минут.
3. В фарш добавляем оставшуюся часть лука и чеснока, томатную пасту, яйцо, солим-перчим.
4. Формируем шарики, кладем в сотейник с соусом, готовим под крышкой 20 минут.
5. Натираем сыр, посыпаем тефтельки и ставим сотейник в духовку на 5 минут.
Пирог со сливами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 600 г слив · 150 г сливочного масла + для смазывания формы · 180 г муки + еще немного - посыпать форму · 100 г сахара · 1 яйцо · 3 желтка · 1 ч. ложка ванильного сахара · 1/ 2 ч. ложки разрыхлителя · 1/ 3 ч. ложки соли · сахарная пудра для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Форму (примерно 24 см в диаметре) смазываем сливочным маслом, посыпаем мукой и убираем в холодильник.
2. Сливы моем, делим на половинки и убираем косточку.
3. В муку добавляем разрыхлитель.
4. Размягченное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйцо, добавляем ванильный сахар и соль, а затем желтки.
5. Добавляем муку с разрыхлителем и не слишком тщательно замешиваем тесто.
6. Достаем форму из холодильника, кладем в нее тесто, разравниваем и выкладываем сливы, слегка вдавливая их. Ставим форму с сырым пирогом в холодильник на пару часов (можно с вечера).
7. Выпекаем 40 минут при 175 °С. Даем остыть и посыпаем сахарной пудрой.