Обед на два дня: интересные рецепты вторых блюд

Чем хороши такие тефтельки (они же митболы - под таким названием их знает англоязычный мир), так это тем, что приготовить их можно побольше. Чтобы и на вечер, и на завтра осталось.

НАДО (на 4 - 6 порций): 500 г говяжьего фарша · 400 г консервированных томатов в собственном соку · 100 г твердого сыра · 1 яйцо · половинка луковицы · 1 зубчик чеснока · веточка базилика · 1 ч. ложка томатной пасты · соль · перец.

Соус: половинка луковицы · 1 зубчик чеснока · 250 мл говяжьего бульона · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка томатной пасты · 1/ 4 ч. ложки зиры · щепотка сахара · щепотка сушеного чили.

ГОТОВИМ:

1. Лук и чеснок мелко рубим.

2. Готовим соус: жарим на оливковом масле половину лука и чеснока до полупрозрачности, добавляем зиру, чили, сахар, чайную ложку томатной пасты и консервированные помидоры. Доводим до кипения, вливаем горячий бульон и томим пару минут.

3. В фарш добавляем оставшуюся часть лука и чеснока, томатную пасту, яйцо, солим-перчим.

4. Формируем шарики, кладем в сотейник с соусом, готовим под крышкой 20 минут.

5. Натираем сыр, посыпаем тефтельки и ставим сотейник в духовку на 5 минут.

Пирог со сливами