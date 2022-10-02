Нужны только яблоки, сахар и яйца: Наталия Антонова рассказала, как приготовить по-настоящему вкусный домашний зефир

Звезда театра и кино Наталия Антонова имеет несколько хобби. Кулинария - из их числа. Актриса обожает готовить и делится рецептами домашних блюд с подписчиками телеграм-канала.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как в их семье готовят домашний зефир из яблок.

Понадобится: 1 кг яблок, 800 г сахара, 6 белков куриных.