Нужны только яблоки, сахар и яйца: Наталия Антонова рассказала, как приготовить по-настоящему вкусный домашний зефир

Звезда театра и кино Наталия Антонова имеет несколько хобби. Кулинария - из их числа. Актриса обожает готовить и делится рецептами домашних блюд с подписчиками телеграм-канала.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как в их семье готовят домашний зефир из яблок.
Понадобится: 1 кг яблок, 800 г сахара, 6 белков куриных.
Способ приготовления: Почистить яблоки от семян, нарезать крупными ломтиками. Тушить под крышкой на очень слабом огне примерно час, все зависит от сорта фруктов. Перетереть мягкие яблоки через сито, смешать с белками, взбитыми с сахаром в крутую пену.
Продолжать взбивать, чтобы яблочно-белковая масса побелела, стала густой и тягучей. Далее ложкой или кондитерским мешком отсадить красивые «горки» пенистой массы на застеленный пергаментом противень. Запекать в духовке яблочный зефир 2,5 часа при температуре 80 градусов. Приятного аппетита!
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