Ну очень ароматно! Как приготовить клубничное варенье с лавандой

Актриса Наталия Антонова рассказала своим подписчиками в Telegram, как она готовит клубничное варенье с лавандой.
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Ингредиенты:
- Клубника — 500 г
- Лаванда ( кулинарная) — 25 г
- Вода — 100 г
- Сахар — 500 г
Ягоды перебрать, сполоснуть, дать воде полностью стечь, удалить хвостики.
Лаванду залить кипятком, перемешать, закутать и дать постоять 20 минут.
В посуду с толстым дном выложить ягоду, насыпать сахарный песок, влить процеженный настой из лаванды, перемешать.
Поставить на средний огонь и довести до кипения. Варить 10 минут до желаемой густоты, убирая пену.
Разложить в стерилизованные банки, закрыть чистыми крышками, перевернуть на крышки. Оставить, пока полностью не остынет, перевернуть, отправить на хранение.