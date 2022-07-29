Ну очень ароматно! Как приготовить клубничное варенье с лавандой

Ягоды перебрать, сполоснуть, дать воде полностью стечь, удалить хвостики.

Лаванду залить кипятком, перемешать, закутать и дать постоять 20 минут.

В посуду с толстым дном выложить ягоду, насыпать сахарный песок, влить процеженный настой из лаванды, перемешать.

Поставить на средний огонь и довести до кипения. Варить 10 минут до желаемой густоты, убирая пену.

Разложить в стерилизованные банки, закрыть чистыми крышками, перевернуть на крышки. Оставить, пока полностью не остынет, перевернуть, отправить на хранение.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».