Курица по-кабардински и другие рецепты недели

Курица по-кабардински

Куски курицы, тушенные в сметанном соусе с гарниром из пшена - кабардинцы (а также черкесы и адыгейцы) называют это блюдо гедлибже.

НАДО (на 4 порции): 1 большая курица · 2 ст. ложки паприки · 5 стаканов воды · 1 стакан пшена · 1 - 2 горсти кукурузной или манной крупы · 2 луковицы · 2 ст. ложки муки · 150 г сметаны · 100 мл куриного бульона · соль, перец по вкусу · растительное и сливочное масло для жарки · немного зелени для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Курицу нарезаем на порционные куски, обсыпаем их половиной паприки.

2. На сковороде разогреваем немного масла и обжариваем курицу до корочки. Затем накрываем крышкой и томим еще 5 - 7 минут на среднем огне. Вынимаем обжаренные куски и пока убираем в сторону.

3. Лук мелко шинкуем и пассеруем в той же сковороде (если из курицы вытопилось мало жира, добавьте немного растительного и сливочного масла).

4. Добавляем для яркости паприку и постепенно вводим муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Обжариваем муку до потемнения и появления орехового запаха.

5. Разводим в бульоне сметану, солим, перчим и выливаем смесь в сковороду. Перемешиваем. Соус по консистенции должен напоминать густые сливки.

6. Кладем в сковороду куски курицы - они должны на три четверти утопать в соусе. Перемешиваем и тушим под крышкой 20 минут.

7. Готовим гарнир: промытое пшено всыпаем в кипящую воду, варим на тихом огне. В конце варки всыпаем кукурузную или манную крупу, перемешиваем. Варим, постоянно помешивая.

8. Готовый гарнир (его называют пастой) выкладываем в тарелку, придав форму смоченной в воде лопаткой.

9. Подаем куски цыпленка с кусками гарнира-пасты, обильно полив соусом из сковороды и посыпав зеленью.

Французская луковая паста