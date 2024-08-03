Курица по-кабардински и другие рецепты недели

Курица по-кабардински
Куски курицы, тушенные в сметанном соусе с гарниром из пшена - кабардинцы (а также черкесы и адыгейцы) называют это блюдо гедлибже.
НАДО (на 4 порции): 1 большая курица · 2 ст. ложки паприки · 5 стаканов воды · 1 стакан пшена · 1 - 2 горсти кукурузной или манной крупы · 2 луковицы · 2 ст. ложки муки · 150 г сметаны · 100 мл куриного бульона · соль, перец по вкусу · растительное и сливочное масло для жарки · немного зелени для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Курицу нарезаем на порционные куски, обсыпаем их половиной паприки.
2. На сковороде разогреваем немного масла и обжариваем курицу до корочки. Затем накрываем крышкой и томим еще 5 - 7 минут на среднем огне. Вынимаем обжаренные куски и пока убираем в сторону.
3. Лук мелко шинкуем и пассеруем в той же сковороде (если из курицы вытопилось мало жира, добавьте немного растительного и сливочного масла).
4. Добавляем для яркости паприку и постепенно вводим муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Обжариваем муку до потемнения и появления орехового запаха.
5. Разводим в бульоне сметану, солим, перчим и выливаем смесь в сковороду. Перемешиваем. Соус по консистенции должен напоминать густые сливки.
6. Кладем в сковороду куски курицы - они должны на три четверти утопать в соусе. Перемешиваем и тушим под крышкой 20 минут.
7. Готовим гарнир: промытое пшено всыпаем в кипящую воду, варим на тихом огне. В конце варки всыпаем кукурузную или манную крупу, перемешиваем. Варим, постоянно помешивая.
8. Готовый гарнир (его называют пастой) выкладываем в тарелку, придав форму смоченной в воде лопаткой.
9. Подаем куски цыпленка с кусками гарнира-пасты, обильно полив соусом из сковороды и посыпав зеленью.
Французская луковая паста
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НАДО (на 4 порции): 350 г макарон · 1 литр говяжьего бульона · 1 стакан воды · 500 г лука · 4 зубчика чеснока · 3 ст. ложки сливочного масла · полстакана белого сухого вина · 2 ч. ложки сушеного или свежего тимьяна · соль, перец по вкусу · 1 стакан тертого твердого сыра.
ГОТОВИМ:
1. Лук режем полукольцами. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем лук. Готовим, помешивая, на среднем огне до потемнения и карамелизации лука (уйдет около 20 минут). Если лук начинает пригорать, добавьте пару ложек воды.
2. Чеснок измельчаем и отправляем в сковороду. Добавляем тимьян. Перемешиваем, прогреваем минуту.
3. Добавляем вино и почти полностью его выпариваем.
4. Добавляем бульон, воду и сухие макароны. Солим, перчим. Доводим до кипения, варим на среднем огне до готовности макарон.
5. Добавляем почти весь сыр, перемешиваем.
6. При подаче посыпаем остатками сыра и тимьяна.
Творожные кнедлики с абрикосами
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НАДО (на 2 - 4 порции): 250 г жирного творога · 2 желтка · 50 г сливочного масла · 100 г муки · щепотка соли · 8 крупных абрикосов · 8 кубиков сахара-рафинада · 1 палочка корицы · 1 ст. ложка сахара. Панировка: 100 г панировочных сухарей · 25 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем желтки и размягченное сливочное масло, добавляем творог, щепотку соли, доводим до однородности. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
2. Чистые абрикосы надрезаем с одного бока и вынимаем косточку. Взамен вкладываем кубик сахара.
3. Делим тесто на 8 частей, формируем шарики. Руками формируем из шарика пласт. Кладем в центр начиненный сахаром абрикос и защипываем, формируя шарик.
4. В кипящую воду кладем 1 ст. ложку сахара, палочку корицы. Опускаем кнедлики и варим 15 минут.
5. На сковороде растапливаем 25 г сливочного масла и немного обжариваем на нем панировочные сухари. Остужаем и панируем в поджаренных сухарях отварные кнедлики.
6. Подаем просто так или со сгущенным молоком.
Арбузный салат с фетой
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НАДО (на 2 порции): 350 г арбузной мякоти · 100 г феты · 1 лимон · веточка свежей мяты · немного салатной смеси · 2 ст. ложки оливкового масла · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. С лимона мелкой теркой снимаем цедру. Из половинки выдавливаем сок.
2. Из арбуза удаляем косточки, нарезаем кубиками.
3. Листочки мяты мелко нарезаем, рвем салат.
4. Делаем заправку: смешиваем оливковое масло и лимонный сок, солим, перчим.
5. В салатницу кладем арбуз, мяту, салат. Добавляем нарезанную кубиками фету. Поливаем заправкой и сразу подаем.