Берем пучок крапивы, сливочное маслице и чесночок — получаем наивкуснейшую намазку на хлеб!

Кулинар и автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова предложила читателям Teleprogramma.pro приготовить шикарную витаминную намазку на хлеб! Если хотите удивить домашних новым неповторимым вкусом, то это точно тот самый вариант.

Намазка готовится быстро, просто из доступных и полезных ингредиентов. Всенепременно эту закуску стоит попробовать, не пожалеете!

Возьмите небольшой пучок крапивы, примерно 100 граммов сливочного масла (1/2 пачки), 50 граммов орехов (Наталья Рогова советует кедровые или кешью), 2 небольших зубчика чеснока. Взбейте все продукты в блендере.

Потом поджарьте ломтики чиабатты, намажьте их этой вкуснятиной и положите сверху кругляшки помидорок. Объедение! Такое чудо и на завтрак, и на праздник не грех подать!