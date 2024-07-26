Берем пучок крапивы, сливочное маслице и чесночок — получаем наивкуснейшую намазку на хлеб!

Кулинар и автор книги «Королевская кухня»
Намазка готовится быстро, просто из доступных и полезных ингредиентов. Всенепременно эту закуску стоит попробовать, не пожалеете!
Возьмите небольшой пучок крапивы, примерно 100 граммов сливочного масла (1/2 пачки), 50 граммов орехов (Наталья Рогова советует кедровые или кешью), 2 небольших зубчика чеснока. Взбейте все продукты в блендере.
Потом поджарьте ломтики чиабатты, намажьте их этой вкуснятиной и положите сверху кругляшки помидорок. Объедение! Такое чудо и на завтрак, и на праздник не грех подать!
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