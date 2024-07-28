Не можем остановиться — каждый день жарим эти хрустящие конвертики из лаваша с курочкой и сыром

Если вы любитель различных вкуснятин вроде пирожков и шаурмы, то этот рецепт шеф-повара Василия Емельяненко для Teleprogramma.pro вы точно оцените. Конвертики из лаваша с сыром и мякотью курицы готовятся быстро, просто, при этом закуска невероятно вкусная и сочная. Это отличный вариант для перекуса, завтрака и пикника.

Ингредиенты: три куриных бедра, лаваш, пара столовых ложек сливочного сыра, одна луковица, два зубчика чеснока, одно яйцо, подсолнечное масло.

Отделите от косточек мякоть курицы, посолите и поперчите. Нарубите чеснок мелко и обсыпьте мякоть, сбрызните маслом, перемешайте.

Крупными кольцами нарежьте лук. Мякоть с луком отправьте на разогретый гриль и жарьте до готовности.

Измельчите в блендере зелень, обжаренную мякоть с луком. Положите по вкусу чили, сливочный сыр, пробейте до однородности.

Лаваш нарежьте на полоски, смажьте взбитым яйцом (внутреннюю часть), положите начинку и заверните в конвертик. Далее смажьте растопленным сливочным маслом и отправьте на разогретый гриль. Через пару минут достаньте и подайте на стол.