Быстрые лепешки с сыром и другие рецепты недели

Быстрые лепешки с сыром
НАДО (на 4 порции): 1 стакан кефира, по 1/2 ч. ложки соли, сахара и соды, 1 стакан тертого сыра, 1 стакан натертой ветчины, 2 стакана муки, растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. В кефир добавляем соль, сахар, соду и перемешиваем.
2. Добавляем муку и натертый сыр. Замешиваем тесто.
3. Делим тесто на колобки и раскатываем тонкие лепешки.
4. Кладем в середину немного натертой ветчины, защипываем к центру и немного раскатываем скалкой или руками.
5. Жарим на разогретой сковороде на небольшом количестве масла на среднем огне под крышкой с двух сторон.
Испанский омлет с картошкой
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НАДО (на 4 порции): 1 кг картофеля, 2 луковицы, 8 яиц, 100 мл оливкового масла, соль-перец, прованские травы.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим и нарезаем тонкими дольками, лук мелко шинкуем.
2. Яйца бьем в миску, солим-перчим, взбиваем.
3. На сковороде разогреваем масло, жарим картофель на сильном огне. Через 5 - 7 минут добавляем лук, солим-перчим. Жарим до готовности.
4. Выливаем в картофель яйца, перемешиваем, убавляем огонь. Жарим под крышкой до зарумянивания нижней части.
5. Накрываем сковороду широким блюдом, переворачиваем, перемещаем омлет обратно в сковороду и жарим до корочки на другой стороне.
6. Нарезаем на порции и подаем.
Домашняя гранола
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Это не что иное, как запеченная в духовке смесь злаковых хлопьев, орехов, сухофруктов и сиропа (меда). Гранолу можно есть так, а можно залить йогуртом - получится отличный завтрак, заменяющий кашу. Приготовить гранолу можно впрок - она отлично хранится даже вне холодильника месяц, а в отличие от магазинной обойдется совсем недорого.
НАДО (на 8 - 10 порций): 4 стакана овсяных хлопьев долгого приготовления, 1,5 стакана сырых орехов и семечек (миндаль, фундук, грецкие орехи, арахис, тыквенные и подсолнуховые семечки и др.), 1 ч. ложка соли, 1/2 ч. ложки молотой корицы, 1/2 стакана кокосового или оливкового масла, 1/2 стакана жидкого меда или кленового сиропа, 1 ч. ложка ванильного экстракта, 2/3 стакана сушеных ягод и фруктов (изюм, вяленые вишня и клюква, нарезанные чернослив и курага и др.).
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем овсянку, орехи (можно их не мелко измельчить), соль, корицу, семечки, сухофрукты.
2. Растапливаем кокосовое масло, смешиваем с медом или сиропом, ванильным экстрактом и добавляем в сухую смесь. Перемешиваем.
3. Противень застилаем кулинарным пергаментом, выкладываем смесь и разравниваем лопаткой. Выпекаем в духовке при 180о С около 20 - 30 минут до золотистости.
4. Перемешиваем, даем остыть, перекладываем в стеклянную или пластиковую емкость, храним в кухонном шкафу или в холодильнике.
Кексы с яйцом, ветчиной и сыром
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НАДО (на 8 порций): 4 яйца, 50 г сыра, небольшой пучок зелени, 1 сладкий перец, 100 г ветчины, 3 ст. ложки сметаны, 1 1 помидор, 5 оливок, масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Ветчину нарезаем кубиком, сыр натираем.
2. Яйца взбиваем с половиной сыра, добавляем сметану, рубленую зелень, солим-перчим.
3. Томат, сладкий перец нарезаем мелким кубиком, оливки - кружочками.
4. Смешиваем овощи, ветчину, яично-сырную смесь.
5. Форму смазываем маслом и раскладываем смесь на 2/3 объема, Сверху посыпаем остатками сыра.
6. Выпекаем в духовке 10 - 15 минут при температуре 180о С. Даем немного остыть, вынимаем из формочек и подаем.