Быстрые лепешки с сыром и другие рецепты недели

Это не что иное, как запеченная в духовке смесь злаковых хлопьев, орехов, сухофруктов и сиропа (меда). Гранолу можно есть так, а можно залить йогуртом - получится отличный завтрак, заменяющий кашу. Приготовить гранолу можно впрок - она отлично хранится даже вне холодильника месяц, а в отличие от магазинной обойдется совсем недорого.

НАДО (на 8 - 10 порций): 4 стакана овсяных хлопьев долгого приготовления, 1,5 стакана сырых орехов и семечек (миндаль, фундук, грецкие орехи, арахис, тыквенные и подсолнуховые семечки и др.), 1 ч. ложка соли, 1/2 ч. ложки молотой корицы, 1/2 стакана кокосового или оливкового масла, 1/2 стакана жидкого меда или кленового сиропа, 1 ч. ложка ванильного экстракта, 2/3 стакана сушеных ягод и фруктов (изюм, вяленые вишня и клюква, нарезанные чернослив и курага и др.).

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем овсянку, орехи (можно их не мелко измельчить), соль, корицу, семечки, сухофрукты.

2. Растапливаем кокосовое масло, смешиваем с медом или сиропом, ванильным экстрактом и добавляем в сухую смесь. Перемешиваем.

3. Противень застилаем кулинарным пергаментом, выкладываем смесь и разравниваем лопаткой. Выпекаем в духовке при 180о С около 20 - 30 минут до золотистости.

4. Перемешиваем, даем остыть, перекладываем в стеклянную или пластиковую емкость, храним в кухонном шкафу или в холодильнике.

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