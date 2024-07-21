Куса мехши и другие рецепты недели

Куса мехши
Фаршированные кабачки - повседневное ливанское блюдо.
НАДО (на 4 - 6 порций): 2 кг мелких кабачков · 300 г риса · 2 помидора · 10 зубчиков чеснока · 500 г бараньего или говяжьего фарша · 80 мл растительного масла · 2 л воды · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка сушеной мяты · 100 мл лимонного сока · соль, перец.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки моем, срезаем кончики. Тонким ножом и ложкой вынимаем мякоть, формируя стенки толщиной 5 мм. Один кончик оставляем без отверстия.
2. Рис промываем, даем стечь воде.
3. Помидоры мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через пресс.
4. К фаршу добавляем рис, измельченные помидоры, масло, солим, перчим. Хорошо перемешиваем и немного отбиваем.
5. Начиняем кабачки до половины (оставляем место набухнуть рису) и плотно набиваем ими кастрюлю стоймя срезами кверху.
6. Добавляем воду, томатную пасту, чеснок, мяту. Доводим до кипения, варим на тихом огне под крышкой 40 минут.
7. Добавляем в воду лимонный сок и варим еще 5 минут.
Скарпачча из цукини
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Итальянская овощная лепешка.
НАДО (на 4 порции): 1 средний цукини · 10 ст. ложек муки · 100 мл молока · 1 зубчик чеснока · 3 яйца · 100 г сыра · 1 луковица · 1 ст. ложка оливкового масла · соль, перец · 80 мл воды.
ГОТОВИМ:
1. Яйца слегка взбиваем, добавляем муку, перемешиваем.
2. Добавляем молоко и воду, получается тесто, как сметана.
3. Мелко шинкуем лук, измельчаем чеснок.
4. Цукини режем очень тонкими кружочками. Добавляем в тесто, солим и перчим. Добавляем сыр и перемешиваем.
5. Форму смазываем маслом, выливаем массу с кабачками.
6. Выпекаем в духовке 30 минут при 200 °С до красивой корочки. Смазываем оливковым маслом.
Кабачковые стрипсы
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НАДО (на 4 порции): 700 г молодых кабачков · 100 г сыра · 3 яйца · 100 г панировочных сухарей · 120 г муки · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки копченой паприки · соль, перец. Соус: 120 г сметаны · 10 г укропа · 1 зубчик чеснока · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки моем, чистим. Разрезаем поперек на кусочки по 7 см. Каждый кусочек режем вдоль на брусочки примерно 1,5 см толщиной.
2. Сыр натираем на терке.
3. В миске смешиваем сухари, сыр, копченую паприку и давленый чеснок.
4. В другой миске слегка взбиваем яйца с солью и перцем.
5. В третью миску высыпаем муку.
6. Промокаем брусочки кабачков бумажным полотенцем.
7. Берем брусочек, панируем его в муке. Окунаем в яйцо. Затем панируем в сухарно-сырной смеси.
8. Подготовленные брусочки выкладываем на противень с пергаментом.
9. Запекаем в духовке 20 - 25 минут при 180 °С.
10. Соус: сметану смешиваем с давленым чесноком, мелко нарезанным укропом и солью.
Запеканка с рисом
Фото: Shutterstock
Отлично подходит на завтрак вместо каши.
НАДО (на 3 порции): 80 г риса · 250 г кабачков · 1 луковица · 1 морковь · 100 г сыра · 100 г сметаны · 3 яйца · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка соли · черный перец по вкусу · 2 ч. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Промытый рис варим до готовности, как обычно.
2. Лук мелко шинкуем, морковь натираем.
3. Кабачок чистим и натираем на средней терке, добавляем щедрую щепотку соли и оставляем на 10 минут.
4. Лук и морковь пассеруем на сковороде на ложке масла до мягкости.
5. В миске смешиваем яйца, сметану, две трети натертого сыра, соль и перец.
6. Кабачок отжимаем, жидкость сливаем. Добавляем рис, лук и морковь.
7. В овощную смесь добавляем сметанно-яичную заливку. Перемешиваем.
8. Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем смесь.
9. Запекаем в духовке 25 - 30 минут при 180 °С до румяности. Затем посыпаем остатками сыра и запекаем еще 10 минут.