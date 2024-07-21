Куса мехши и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 700 г молодых кабачков · 100 г сыра · 3 яйца · 100 г панировочных сухарей · 120 г муки · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки копченой паприки · соль, перец. Соус: 120 г сметаны · 10 г укропа · 1 зубчик чеснока · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Кабачки моем, чистим. Разрезаем поперек на кусочки по 7 см. Каждый кусочек режем вдоль на брусочки примерно 1,5 см толщиной.

2. Сыр натираем на терке.

3. В миске смешиваем сухари, сыр, копченую паприку и давленый чеснок.

4. В другой миске слегка взбиваем яйца с солью и перцем.

5. В третью миску высыпаем муку.

6. Промокаем брусочки кабачков бумажным полотенцем.

7. Берем брусочек, панируем его в муке. Окунаем в яйцо. Затем панируем в сухарно-сырной смеси.

8. Подготовленные брусочки выкладываем на противень с пергаментом.

9. Запекаем в духовке 20 - 25 минут при 180 °С.

10. Соус: сметану смешиваем с давленым чесноком, мелко нарезанным укропом и солью.

Запеканка с рисом