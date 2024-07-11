Готовим любимый салат Аниты Цой: помидор, крапива, лук, 2 яйца — вкуснятина, от которой не оторваться

Певица Анита Цой поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своим любимым витаминным салатом. Он легкий, необычный, яркий, сочный, простой и очень вкусный. Обязательно попробуйте его!

«Нарезаем крупный помидор, добавляем туда пучок свежей, ошпаренной кипятком, нашинкованной молодой крапивы, половинку репчатого лука и два отваренных яйца. Перемешиваем все с душистым подсолнечным нерафинированным маслом, соль и перец добавляем по вкусу. Очень просто и невероятно полезно!» — рассказала Анита Цой.

К слову, Анита Цой выращивает овощи на собственной ферме, которые никогда не удобряет химией. Использует только натуральные подкормки, чтобы культуры выросли максимально экологичными!