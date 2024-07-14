Пирог со шпинатом по-гречески и другие рецепты недели

Со шпинатом по-гречески
НАДО (на 10 порций): 700 г слоеного теста (2 листа по 350 г), 800 г свежего шпината, 150 г лука-порея (белая часть), пучок зеленого лука, немного укропа, 250 г сыра фета, 3 яйца, 100 мл сливок, соль-перец, немного кунжута для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Шпинат моем, отбрасываем на дуршлаг, даем стечь воде и нарезаем кусочками по 2 см. Корни срезаем. Нарезанный шпинат мнем руками и отжимаем сок.
2. Нарезаем лук-порей, шинкуем зеленый лук и укроп.
3. Яйца взбиваем со сливками, солим-перчим.
4. Фету крошим руками. Смешиваем все ингредиенты начинки (включая заливку, оставьте немного для смазывания пирога сверху).
5. Тесто раскатываем прямоугольниками примерно 25 на 35 см.
6. На противень с пергаментом помещаем один пласт теста и выкладываем начинку, не доходя до краев.
7. Накрываем вторым пластом и защипываем.
8. Ножом размечаем нарезку на порционные квадраты (не прорезая верхний пласт теста до конца) и смазываем пирог остатками заливки. Посыпаем кунжутом.
9. Выпекаем в духовке при 180о С 40-45 минут. Даем немного остыть и подаем.
Творожный с малиной
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 80 г сливочного масла, 170 г пшеничной муки, 300 г творога, 250 г малины, 50 г сахара, 50 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара, 3 яйца, щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем в миске размягченное сливочное масло, соль, сахар и 2 желтка.
2. Добавляем муку и замешиваем песочное тесто — гладкое, не липнущее к рукам.
3. Форму смазываем маслом, выкладываем тесто (дно + бортики).
4. Выпекаем в духовке 15 минут при 180о С.
5. Смешиваем творог, 1 яйцо, сахарную пудру и ванильный сахар. Пробиваем блендером или хорошо растираем вилкой.
6. Извлекаем из духовки подпеченную основу и даем остыть.
7. Выкладываем в основу творожную массу и выкладываем сверху малину (немного оставьте для украшения готового пирога).
8. Выпекаем в духовке 30 минут при 180о С.
9. Подаем в остывшем виде, украсив каждую порцию 1-2 ягодками свежей малины.
Заливной с вишней и сметаной
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НАДО (на 8 порций): Тесто: 200 г муки, 30 г сахара, щепотка соли, 1/ 2 ч. ложки разрыхлителя, 1/ 2 ч. ложки лимонной цедры, 100 г сливочного масла, 1 яйцо. Заливка: 200 г сметаны 15%, 1 яйцо, 50 г сахара, 10 г крахмала, 1/ 2 ч. ложки ванильного сахара. Начинка: 400 г вишни (или черешни) без косточек.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Смешиваем муку, соль, сахар, разрыхлитель.
2. Добавляем цедру, размягченное сливочное масло и перетираем все руками в крошку.
3. Добавляем яйцо и замешиваем тесто (сначала вилкой, а затем руками). Убираем в холодильник на 30 минут.
4. Форму смазываем маслом и припудриваем мукой. Охлажденное тесто выкладываем в форму и распределяем руками (дно + бортик). Накалываем тесто вилкой, застилаем пергаментом и высыпаем на него груз — например, горох (чтобы не поднималось в духовке).
5. Выпекаем основу в духовке 12 минут при 220о С.
6. Заливка. Смешиваем сметану, крахмал, сахар и ванильный сахар. Добавляем яйцо и перемешиваем.
7. Выпеченную форму чуть остужаем. Выкладываем вишню без косточек. Заливаем заливкой.
8. Выпекаем в духовке 20 минут при 170о С. Остужаем, нарезаем на порции и подаем.
Тертый со смородиной
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8-10 порций): 2 стакана муки, 1 стакан картофельного крахмала, 1 стакан сахара, 200 г маргарина, 1 яйцо, 1,5 ч. ложки соды (и немного уксуса для гашения), 1,5 стакана черной смородины, щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем муку, крахмал, сахар, соль.
2. Маргарин растапливаем в микроволновке. Добавляем в него яйцо и быстро перемешиваем. Гасим соду и добавляем к маргарину с яйцом.
3. Соединяем содержимое двух мисок и замешиваем мягкое маслянистое тесто.
4. Делим тесто на 2 части, помещаем в пакеты и убираем в морозильник на 1,5 часа (можно заморозить тесто заранее, а потом быстро испечь пирог).
5. Противень смазываем маслом и припудриваем мукой (или просто используем пергамент).
6. Один колобок натираем на крупной терке и распределяем по противню.
7. Распределяем смородину. Присыпаем сахаром (достаточно будет 1 ст. ложки).
8. Натираем второй колобок теста и равномерно засыпаем смородину.
9. Выпекаем 45-55 минут при температуре 180о С.
10. Охлаждаем, нарезаем и подаем.