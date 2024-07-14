Пирог со шпинатом по-гречески и другие рецепты недели

Со шпинатом по-гречески

НАДО (на 10 порций): 700 г слоеного теста (2 листа по 350 г), 800 г свежего шпината, 150 г лука-порея (белая часть), пучок зеленого лука, немного укропа, 250 г сыра фета, 3 яйца, 100 мл сливок, соль-перец, немного кунжута для посыпки.

ГОТОВИМ:

1. Шпинат моем, отбрасываем на дуршлаг, даем стечь воде и нарезаем кусочками по 2 см. Корни срезаем. Нарезанный шпинат мнем руками и отжимаем сок.

2. Нарезаем лук-порей, шинкуем зеленый лук и укроп.

3. Яйца взбиваем со сливками, солим-перчим.

4. Фету крошим руками. Смешиваем все ингредиенты начинки (включая заливку, оставьте немного для смазывания пирога сверху).

5. Тесто раскатываем прямоугольниками примерно 25 на 35 см.

6. На противень с пергаментом помещаем один пласт теста и выкладываем начинку, не доходя до краев.

7. Накрываем вторым пластом и защипываем.

8. Ножом размечаем нарезку на порционные квадраты (не прорезая верхний пласт теста до конца) и смазываем пирог остатками заливки. Посыпаем кунжутом.

9. Выпекаем в духовке при 180о С 40-45 минут. Даем немного остыть и подаем.

Творожный с малиной