Лодочки с мясом и другие рецепты недели

Восточная закуска-намазка из баклажанов.

НАДО (на 6 порций): 3 баклажана ·головка чеснока · соль · перец · 50 мл оливкового масла · 20 г кунжута · 2 - 3 ст. ложки лимонного сока · 3 веточки петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Чистые баклажаны накалываем вилкой, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке около 45 минут при температуре 180 °С до мягкости. Чеснок чистим, смазываем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем 20 минут.

2. Даем баклажанам немного остыть и чистим их. Мякоть откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. В блендер кладем кунжут, наливаем 30 мл оливкового масла и лимонный сок, пробиваем до однородности.

4. Добавляем мякоть баклажанов, чеснок, соль-перец, петрушку и пробиваем еще немного. Проверяем на соль.

5. Перекладываем бабагануш в контейнер и убираем на 1 час в холодильник.

6. Перед подачей поливаем оставшимся оливковым маслом, украшаем петрушкой. Подаем с крекерами или свежим поджаренным багетом.

Инвольтини