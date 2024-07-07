Лодочки с мясом и другие рецепты недели

Лодочки с мясом
НАДО (на 4 порции): 4 небольших баклажана · 300 г мясного фарша · 1 сладкий перец · 2 томата · 2 луковицы · 3 зубчика чеснока · несколько веточек петрушки · 100 г моцареллы для пиццы (или другого сыра) · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сухих прованских трав · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Чистые баклажаны разрезаем вдоль пополам, сохранив плодоножку. Ложкой вынимаем мякоть, не повреждая стенки.
2. Лодочки присаливаем и оставляем на полчаса. Вынутую мякоть заливаем холодной водой на полчаса.
3. Лук и чеснок мелко шинкуем. Томаты режем мелкими кубиками. Из перца удаляем семена и перегородки, нарезаем кубиками.
4. Лук и чеснок жарим на масле в сковороде, добавляем фарш. Перемешиваем, жарим все вместе до побеления фарша, разбивая комочки лопаткой.
5. Мякоть баклажанов отжимаем, мелко шинкуем и добавляем к фаршу. Тушим 5 минут.
6. Добавляем помидоры, перец. Солим-перчим,
добавляем прованские травы. Томим 10 - 12 минут, помешивая.
7. Из баклажанных лодочек сливаем выделившийся сок. Наполняем лодочки содержимым сковороды. Посыпаем тертым сыром.
8. Запекаем 30 минут в духовке при 180 °С.
9. Подаем, посыпав рубленой петрушкой.
Бабагануш
Фото: Shutterstock
Восточная закуска-намазка из баклажанов.
НАДО (на 6 порций): 3 баклажана ·головка чеснока · соль · перец · 50 мл оливкового масла · 20 г кунжута · 2 - 3 ст. ложки лимонного сока · 3 веточки петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Чистые баклажаны накалываем вилкой, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке около 45 минут при температуре 180 °С до мягкости. Чеснок чистим, смазываем растительным маслом, заворачиваем в фольгу и запекаем 20 минут.
2. Даем баклажанам немного остыть и чистим их. Мякоть откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
3. В блендер кладем кунжут, наливаем 30 мл оливкового масла и лимонный сок, пробиваем до однородности.
4. Добавляем мякоть баклажанов, чеснок, соль-перец, петрушку и пробиваем еще немного. Проверяем на соль.
5. Перекладываем бабагануш в контейнер и убираем на 1 час в холодильник.
6. Перед подачей поливаем оставшимся оливковым маслом, украшаем петрушкой. Подаем с крекерами или свежим поджаренным багетом.
Инвольтини
Фото: Shutterstock
Итальянские творожно-сырные рулетики из баклажанов, запеченные под соусом из томатов.
НАДО (на 6 - 8 порций): 2 больших баклажана · 100 г риса · 300 г творога · 4 зубчика чеснока · по пучку петрушки и базилика · соль · перец · 500 г томатов · 1 ст. ложка сахара · пара щепоток молотого перца чили · 1 ст. ложка растительного масла · 1 яйцо · 200 г сыра.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем рис, остужаем.
2. Чистые баклажаны нарезаем продольными пластинами толщиной 8 - 10 мм. Выкладываем их на тарелку и ставим в микроволновку на 3 минуты на полную мощность (для смягчения). Даем остыть.
3. Измельчаем зелень и чеснок.
4. Смешиваем в миске рис, половину зелени, творог, яйцо, соль-перец, половину чеснока, чили.
5. На каждую пластину баклажана кладем начинку (примерно по 1 ст. ложки) и сворачиваем рулетики.
6. Делаем соус: томаты, оставшиеся чеснок и зелень пробиваем в блендере. Добавляем соль, сахар, перец и масло.
7. Рулетики выкладываем в форму для запекания. Заливаем соусом. Выпекаем 15 минут при 200 °С.
8. Вынимаем форму, посыпаем блюдо тертым сыром и ставим обратно в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
9. Подаем инвольтини горячими как самостоятельное блюдо или охлажденными как закуску.
Аджапсандал
Фото: Shutterstock
Легендарная грузинская закуска.
НАДО (на 2 порции): 2 баклажана ·
1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 сладкий зеленый перец · 1 сладкий красный перец · 2 картофелины · растительное масло для жарки · соль · перец · 1 помидор · 1 свежий зеленый острый перец · небольшие пучки базилика и кинзы.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны моем, частично чистим, нарезаем крупными кубиками, присаливаем и оставляем на полчаса.
2. Картофель чистим, нарезаем кубиками и варим в подсоленной воде две минуты. Сливаем воду и обжариваем картофель на масле до готовности.
3. В сотейнике разогреваем масло, жарим мелко нарезанный лук и 1 зубчик чеснока до матовости лука.
4. Добавляем отжатые баклажаны. Тушим под крышкой 10 минут.
5. Добавляем мелко нарезанный помидор, тушим 4 минуты.
6. Добавляем жареный картофель, рубленую зелень, измельченный чеснок, нарезанный зеленый острый перец (без семян), солим-перчим, перемешиваем и снимаем с огня.
7. Подаем в холодном виде.