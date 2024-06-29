Клубничный гаспачо и другие рецепты недели

Клубничный гаспачо
НАДО (на 2 порции): 300 г клубники · 2 крупных спелых помидора · 1 красный сладкий перец · 2 свежих огурчика · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока, веточка свежего базилика · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Сладкий перец моем, удаляем перегородки, произвольно нарезаем на маленькие кусочки.
2. Клубнику моем, удаляем чашелистики. 2 ягоды оставляем для украшения - убираем их в сторону.
3. Огурцы и помидоры моем, произвольно нарезаем. Огурец можно почистить.
4. Подготовленные ягоды и овощи кладем в чашу блендера и пробиваем в пюре.
5. Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль-перец, базилик и снова пробиваем в блендере.
6. Охлаждаем гаспачо в холодильнике и подаем, украсив каждую порцию половинками клубничных ягод и листиком базилика.
Огуречный гаспачо
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 3 огурца · 100 г зеленого салата · 2 веточки мяты · пучок шпината · небольшой пучок петрушки · 2 зубчика чеснока · 2 стрелки зеленого лука · 1 ст. ложка лимонного сока · 30 мл оливкового масла · соль · перец · 300 мл кипяченой воды.
Набор зелени можно менять по своему вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы и зелень промываем, сушим бумажными полотенцами. Произвольно нарезаем.
2. Закладываем в блендер огурцы и зелень, пробиваем в однородную массу.
3. Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Вливаем воду и еще немного пробиваем.
4. Охлаждаем в холодильнике 1 час и подаем. При желании можно украсить огурцом, нарезанным мелкими кубиками.
Холодник со свеклой
Фото: Shutterstock
Блюдо белорусской кухни.
НАДО (на 4 порции): 200 г мелкой молодой картошки · 200 г огурцов · 200 г вареной свеклы · немного зеленого лука · 1 л кефира · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец · 6 яиц.
ГОТОВИМ:
1. Картошку тщательно моем щеткой или губкой и отвариваем в мундире. Сливаем воду, даем остыть.
2. Отвариваем яйца вкрутую.
3. В кастрюлю с картошкой натираем на терке огурцы.
4. Натираем 2 отварных яйца.
5. Отварную свеклу нарезаем мелкой соломкой. Шинкуем лук и добавляем лимонный сок.
6. Солим-перчим, заливаем кефиром и убираем в холодильник на 1 час.
7. Разливаем по тарелкам, в каждую кладем 1 яйцо, разрезанное на половинки.
Ахобланко с миндалем и чесноком
Фото: Shutterstock
Непривычный для нас летний супчик родом из Испании.
НАДО (на 4 порции): 100 г сырого нежареного миндаля · 100 г белого хлеба · 2 зубчика чеснока · 100 мл нерафинированного оливкового масла · 1 ст. ложка белого винного уксуса · 1/2 ч. ложки соли · 200 г ледяной воды · несколько ягод зеленого винограда без косточек.
ГОТОВИМ:
1. Промытый миндаль кладем в кипяток и варим 2 - 3 минуты.
Откидываем на дуршлаг, даем чуть остыть и очищаем от шкурки.
2. Хлеб замачиваем в воде на пару минут и затем отжимаем.
3. Помещаем в блендер подготовленный миндаль, хлеб, чеснок, оливковое масло и пробиваем в однородную массу.
4. Добавляем винный уксус, соль, пробиваем еще раз.
5. Подливаем половину воды и вновь включаем блендер. Далее регулируем густоту на свой вкус.
6. Хорошо охлаждаем ахобланко в холодильнике и подаем, украсив разрезанными пополам виноградинами и каплями оливкового масла.