Клубничный гаспачо и другие рецепты недели

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Холодные супы для правильного лета.

Клубничный гаспачо

НАДО (на 2 порции): 300 г клубники · 2 крупных спелых помидора · 1 красный сладкий перец · 2 свежих огурчика · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока, веточка свежего базилика · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Сладкий перец моем, удаляем перегородки, произвольно нарезаем на маленькие кусочки.

2. Клубнику моем, удаляем чашелистики. 2 ягоды оставляем для украшения - убираем их в сторону.

3. Огурцы и помидоры моем, произвольно нарезаем. Огурец можно почистить.

4. Подготовленные ягоды и овощи кладем в чашу блендера и пробиваем в пюре.

5. Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль-перец, базилик и снова пробиваем в блендере.

6. Охлаждаем гаспачо в холодильнике и подаем, украсив каждую порцию половинками клубничных ягод и листиком базилика.

Огуречный гаспачо

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НАДО (на 2 порции): 3 огурца · 100 г зеленого салата · 2 веточки мяты · пучок шпината · небольшой пучок петрушки · 2 зубчика чеснока · 2 стрелки зеленого лука · 1 ст. ложка лимонного сока · 30 мл оливкового масла · соль · перец · 300 мл кипяченой воды. 

Набор зелени можно менять по своему вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Огурцы и зелень промываем, сушим бумажными полотенцами. Произвольно нарезаем.

2. Закладываем в блендер огурцы и зелень, пробиваем в однородную массу.

3. Добавляем лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Вливаем воду и еще немного пробиваем.

4. Охлаждаем в холодильнике 1 час и подаем. При желании можно украсить огурцом, нарезанным мелкими кубиками.

Холодник со свеклой

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Блюдо белорусской кухни.

НАДО (на 4 порции): 200 г мелкой молодой картошки · 200 г огурцов · 200 г вареной свеклы · немного зеленого лука · 1 л кефира · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец · 6 яиц.

ГОТОВИМ:

1. Картошку тщательно моем щеткой или губкой и отвариваем в мундире. Сливаем воду, даем остыть.

2. Отвариваем яйца вкрутую.

3. В кастрюлю с картошкой натираем на терке огурцы.

4. Натираем 2 отварных яйца.

5. Отварную свеклу нарезаем мелкой соломкой. Шинкуем лук и добавляем лимонный сок.

6. Солим-перчим, заливаем кефиром и убираем в холодильник на 1 час.

7. Разливаем по тарелкам, в каждую кладем 1 яйцо, разрезанное на половинки.

Ахобланко с миндалем и чесноком

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Непривычный для нас летний супчик родом из Испании.

НАДО (на 4 порции): 100 г сырого нежареного миндаля · 100 г белого хлеба · 2 зубчика чеснока · 100 мл нерафинированного оливкового масла · 1 ст. ложка белого винного уксуса · 1/2 ч. ложки соли · 200 г ледяной воды · несколько ягод зеленого винограда без косточек.

ГОТОВИМ:

1. Промытый миндаль кладем в кипяток и варим 2 - 3 минуты. 

Откидываем на дуршлаг, даем чуть остыть и очищаем от шкурки.

2. Хлеб замачиваем в воде на пару минут и затем отжимаем.

3. Помещаем в блендер подготовленный миндаль, хлеб, чеснок, оливковое масло и пробиваем в однородную массу.

4. Добавляем винный уксус, соль, пробиваем еще раз.

5. Подливаем половину воды и вновь включаем блендер. Далее регулируем густоту на свой вкус.

6. Хорошо охлаждаем ахобланко в холодильнике и подаем, украсив разрезанными пополам виноградинами и каплями оливкового масла.

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