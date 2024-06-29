Клубничный гаспачо и другие рецепты недели

Блюдо белорусской кухни.

НАДО (на 4 порции): 200 г мелкой молодой картошки · 200 г огурцов · 200 г вареной свеклы · немного зеленого лука · 1 л кефира · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец · 6 яиц.

ГОТОВИМ:

1. Картошку тщательно моем щеткой или губкой и отвариваем в мундире. Сливаем воду, даем остыть.

2. Отвариваем яйца вкрутую.

3. В кастрюлю с картошкой натираем на терке огурцы.

4. Натираем 2 отварных яйца.

5. Отварную свеклу нарезаем мелкой соломкой. Шинкуем лук и добавляем лимонный сок.

6. Солим-перчим, заливаем кефиром и убираем в холодильник на 1 час.

7. Разливаем по тарелкам, в каждую кладем 1 яйцо, разрезанное на половинки.

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