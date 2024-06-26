Антонова раскрыла простой рецепт заготовки клубники без варки на зиму

Актриса Наталия Антонова умеет вкусно готовить. Она знает множество рецептов. И ей приходилось сталкиваться с тем, что собрав урожай клубники, его не смогли съесть полностью. Тогда стоит сделать заготовки на зиму. Наталия Антонова поделилась своим простым и быстрым рецептом, как заготовить клубнику с сахаром без варки.

Понадобится 2 килограмма ягод клубники и 2,5 килограмма сахарного песка.

Согласно рекомендациям Антоновой, заготовку следует разливать в любые удобные для вас емкости. Срок хранения составляет 6 месяцев, при этом продукт сохраняет свои качества. Наталия Антонова советует присыпать верх сахаром, для чего она использует 2 столовые ложки, чтобы полностью покрыть поверхность и исключить доступ воздуха.

Предварительно следует перебрать и тщательно вымыть клубнику, не забывая удалить хвостики. Затем поместите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был обволочен сладостью.

Далее, используя погружной блендер, следует протереть все в мелкое пюре, добиваясь однородности состояния. После этого необходимо перемешать и оставить на час, периодически помешивая, чтобы избежать образования крупинок.

«Разливаем в чистые банки, вымыть с содой и простерилизовать. Это условие обязательное. Крышки используем капроновые, их заливаем кипятком на минутку и вынимаем», – пояснила Наталия Антонова.

Она также предложила вариант приготовления заготовки на короткий срок хранения. По ее словам, достаточно на 1 кг ягод - 500 гр сахара. Такое количество можно съесть в течение недели.