Мятное печенье к выходным: рецепт актрисы Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова любит баловать своих близких домашней выпечкой. Рецептами звезда театра и кино часто делится с поклонниками. На этот раз она рассказала, как приготовить мятное печенье. Это угощение идеально к чаю в выходные, когда дома собирается вся семья.

Вам понадобится: мука пшеничная высшего сорта (200 граммов), сахар (100 граммов), масло сливочное (100 граммов), яйца куриные (1 штука), мята (30 граммов), разрыхлитель теста (0.5 чайной ложки).

Наталья Антонова советует готовить печенье так:

Ставим разогреваться духовку на 200 градусов. В чашку просеиваем 200 граммов муки, добавляем половину маленькой ложки разрыхлителя и перемешиваем. Листья свежей мяты (30 граммов) промываем и просушиваем.

Кладем к мяте 100 граммов сахарного песка. Мяту и сахар размельчаем блендером до получения однородной массы.

Затем в получившуюся массу разбиваем одно яйцо и вводим 100 граммов мягкого сливочного масла. Еще раз проходимся погружным блендером. Насыпаем в чашку мучную смесь. Вилкой замешиваем тесто — следим, чтобы не осталось комочков.

Тесто для мятного печенья будет мягким, немного липким. Формировать печенье с мятой будем руками, смоченными в воде Выпекаем мятное печенье в духовке на среднем уровне примерно 15 минут. Подаем к чаю!