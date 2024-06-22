Баттер чикен и другие рецепты недели

Баттер чикен

Популярное индийское блюдо, буквально переводится как «масляная курица».

НАДО (на 4 - 6 порций): 1 кг куриного филе · 70 г арахиса или кешью · 500 мл (1 банка) консервированных помидоров в собственном соку (не соленых и не маринованных, можно взять пассату или пробить в блендере свежие помидоры) · 150 г натурального несладкого йогурта · 50 мл жирных сливок · 50 г топленого сливочного масла (индийцы используют масло гхи - это почти то же самое) · 5 зубчиков чеснока · 1,5 ч. ложки тертого имбиря · 1,5 ч. ложки молотого чили · по 1/4 чайной ложки молотой корицы и гвоздики · 4 зернышка кардамона · 2 ч. ложки приправы гарам масала (продается в маркетплейсах или магазинах индийских специй, в больших супермаркетах) · 2 луковицы · соль.

ГОТОВИМ:

1. В блендер закладываем томаты, йогурт, орехи, специи, имбирь, чеснок. Солим. Пробиваем до однородности.

2. Куриное филе нарезаем крупными кубиками, заливаем смесью из блендера и ставим в холодильник на 2 - 3 часа.

3. В сотейнике разогреваем топленое масло. Лук режем полукольцами и жарим на масле до золотистости.

4, Курицу кладем в сотейник вместе с маринадом, перемешиваем с луком, доводим до кипения и тушим 20 минут на тихом огне, помешивая.

5. Пробуем соус на вкус. Если он кисловат (такое может быть из-за кислых помидоров), добавляем 1/2 ч. ложки сахара и перемешиваем.

6. Сливки подогреваем и вливаем в курицу. Перемешиваем, доводим до кипения и выключаем огонь. Даем блюду настояться минут десять и подаем с отварным рисом.

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