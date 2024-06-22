Баттер чикен и другие рецепты недели

Баттер чикен
Популярное индийское блюдо, буквально переводится как «масляная курица».
НАДО (на 4 - 6 порций): 1 кг куриного филе · 70 г арахиса или кешью · 500 мл (1 банка) консервированных помидоров в собственном соку (не соленых и не маринованных, можно взять пассату или пробить в блендере свежие помидоры) · 150 г натурального несладкого йогурта · 50 мл жирных сливок · 50 г топленого сливочного масла (индийцы используют масло гхи - это почти то же самое) · 5 зубчиков чеснока · 1,5 ч. ложки тертого имбиря · 1,5 ч. ложки молотого чили · по 1/4 чайной ложки молотой корицы и гвоздики · 4 зернышка кардамона · 2 ч. ложки приправы гарам масала (продается в маркетплейсах или магазинах индийских специй, в больших супермаркетах) · 2 луковицы · соль.
ГОТОВИМ:
1. В блендер закладываем томаты, йогурт, орехи, специи, имбирь, чеснок. Солим. Пробиваем до однородности.
2. Куриное филе нарезаем крупными кубиками, заливаем смесью из блендера и ставим в холодильник на 2 - 3 часа.
3. В сотейнике разогреваем топленое масло. Лук режем полукольцами и жарим на масле до золотистости.
4, Курицу кладем в сотейник вместе с маринадом, перемешиваем с луком, доводим до кипения и тушим 20 минут на тихом огне, помешивая.
5. Пробуем соус на вкус. Если он кисловат (такое может быть из-за кислых помидоров), добавляем 1/2 ч. ложки сахара и перемешиваем.
6. Сливки подогреваем и вливаем в курицу. Перемешиваем, доводим до кипения и выключаем огонь. Даем блюду настояться минут десять и подаем с отварным рисом.
Творожная запеканка с клубникой
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НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 400 г творога · 2 яйца · 4 ст. ложки сахара · 1 ст. ложка крахмала · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. В чаше блендера смешиваем творог, яйца, сахар и крахмал. Пробиваем до растворения сахара.
2. Форму смазываем маслом и выкладываем творожную массу.
3. Промытую и просушенную клубнику выкладываем на творог.
4. Выпекаем в духовке 35 - 40 минут при температуре 180 °С.
5. Даем остыть, вынимаем из формы, нарезаем на порции и подаем.
Мусака
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Сытная греческая запеканка с баклажанами, томатами, мясом и картофелем.
НАДО (на 6 порций): 1 кг баклажанов · 800 г картофеля · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 5 ст. ложек оливкового масла · по 1 ч. ложке розмарина, тимьяна и шалфея · 400 г мясного фарша · 4 свежих помидора · 2 ст. ложки томатной пасты · 3 яйца · 125 мл молока · 200 г сыра · молотый мускатный орех на кончике ножа · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны моем, нарезаем кружочками по 0,5 см, присаливаем и отставляем в сторону.
2. Картофель варим в мундире до готовности.
3. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок. Томаты мелко рубим или пробиваем в блендере.
4. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку масла, пассеруем лук и чеснок 2 минуты.
5. Добавляем фарш, разбиваем комочки, жарим до побеления фарша.
6. Добавляем измельченные томаты, томатную пасту, сухие приправы, соль-перец. Перемешиваем.
7. Тушим под крышкой на среднем огне около 20 минут.
8. Баклажаны промываем, сушим бумажными полотенцами. Обжариваем на оставшемся масле до красивой румяности.
9. Отварной картофель чистим и режем ломтиками.
10. Собираем мусаку. В форму выкладываем баклажаны.
11. Затем готовый мясной соус и ломтики картофеля.
12. Яйца смешиваем с молоком, тертым сыром и мускатным орехом. Заливаем этой смесью содержимое формы.
13. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 200 °С.
Битые огурцы
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Наконец-то огурцы стоят как положено - всего ничего. Попробуйте приготовить салат из них в китайском стиле.
НАДО (на 3 порции): полкило свежих огурцов · 3 зубчика чеснока · половинка острого перца чили · 1 ст. ложка кунжутного масла · 1 ст. ложка соевого соуса · 1,5 ст. ложки сахара · 1,5 ст. ложки рисового уксуса · соль по вкусу · 1 ст. ложка кунжутного семени.
ГОТОВИМ:
1. Мелко рубим чеснок. Из чили удаляем семена и мелко режем.
2. Сахар заливаем уксусом и размешиваем до растворения.
3. Кунжут прогреваем на сухой разогретой сковороде 2 минуты.
4. Чистые огурцы слегка прокатываем скалкой, чтобы они треснули.
5. Нарезаем огурцы наискосок на кусочки толщиной 2 см.
6. В салатницу кладем чеснок, перец, добавляем смесь сахара с уксусом, соевый соус и кунжутное масло. Добавляем огурцы и перемешиваем. Подаем сразу или дав настояться около часа. Перед подачей посыпаем кунжутом.