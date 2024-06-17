Пирог «Двести» на сковороде — это любовь с первого кусочка: 200 г творога, 200 г кефира, 2 яйца

Рецепт творожного пирога от популярного шеф-повара Василия Емельяненко для Teleprogramma.pro — вкусная и нежная домашняя выпечка, которую можно приготовить из продуктов, которые наверняка имеются у каждого на кухне. Этот пирог, с легким ароматом цедры цитрусовых, покоряет с первого кусочка благодаря гармоничному сочетанию сладости, кислинки и нежности творога.

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты: творог (двести граммов), кефир (двести граммов), яйца (две штуки), сахар (пятьдесят граммов), соль поваренная пищевая (половинка чайной ложки), экстракт ванили (одна чайная ложка), сода (три четверти чайной ложки), мука (сто пятьдесят граммов), цедра лайма и апельсина, пчелиный мед и сметанка.

Процесс приготовления начинается с того, что в миску отправляются кефир, сахар, яйца, экстракт ванили, творог и натирается цедра с половинки лайма и апельсина. Все это перемешивается, затем добавляется мука, смешанная с содой, и все хорошенько перемешивается венчиком.

Далее на разогретую сковороду отправляется маленький кусочек сливочного масла и наливается немного постного масла. Как только маслице растает, в сковороду перекладывается содержимое миски и равномерно распределяется лопаточкой. Сковорода переставляется на маленькую конфорку, накрывается крышкой, и пирог готовится 5 минут с одной стороны. Затем он аккуратненько переворачивается, по краям сковороды наливается чуть постного маслица. Далее пирог допекается еще 6 минут на невысоких температурах под крышкой.

К этому пирогу отлично подойдет соус из сметаны и меда. Для его приготовления в пиалу отправляются несколько ложек сметаны и полторы ложки густого меда, все тщательно перемешивается.

Подается пирог с соусом — и наслаждаемся его вкусом!