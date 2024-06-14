Баклажаны пармиджано — тают во рту: готовим вместе с Мишель Серовой быстро, вкусно и просто

Сегодня Teleprogramma.pro предлагает нашим читателям приготовить вкуснейшие баклажаны пармиджано вместе с певицей Мишель Серовой. Дочь известного музыканта не только красива и талантлива, но и отличная хозяюшка.

В свои блоге на YouTube она делится классными рецептами, которые отличаются великолепным вкусом и простотой. Ведь у современных хозяек совсем нет времени стоять у плиты!

Итак, для приготовления блюда нужны следующие ингредиенты: 2 баклажана, ⁠томаты в собственном соку, ⁠лук, ⁠фарш мясной, ⁠оливковое масло, ⁠масло гхи, ⁠специи, соль, перец, ⁠моцарелла, ⁠пармезан.

Баклажаны разрезать вдоль, обмазать оливковым маслом, запечь в духовке спинкой вверх 30 мин при температуре 200 градусов.

Фарш обжарить с луком, добавить томаты, специи, тушить 15–20 минут, помешивая.

Моцареллу нарезать кружками. Баклажан достать и немного размять вилкой, чтобы в сердцевину уместить фарш.

Сверху разложить моцареллу. Запекать в духовке еще 10 минут. За 2 минуты до готовности посыпать тертым пармезаном. Либо достать из духовки и посыпать уже готовое горячее блюдо пармезаном.

Ароматно, вкусно, нежно и красиво! Попробуйте!