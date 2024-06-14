Баклажаны пармиджано — тают во рту: готовим вместе с Мишель Серовой быстро, вкусно и просто

Сегодня Teleprogramma.pro предлагает нашим читателям приготовить вкуснейшие баклажаны пармиджано вместе с певицей Мишель Серовой. Дочь известного музыканта не только красива и талантлива, но и отличная хозяюшка.
В свои блоге на
Итак, для приготовления блюда нужны следующие ингредиенты: 2 баклажана, томаты в собственном соку, лук, фарш мясной, оливковое масло, масло гхи, специи, соль, перец, моцарелла, пармезан.
Баклажаны разрезать вдоль, обмазать оливковым маслом, запечь в духовке спинкой вверх 30 мин при температуре 200 градусов.
Фарш обжарить с луком, добавить томаты, специи, тушить 15–20 минут, помешивая.
Моцареллу нарезать кружками. Баклажан достать и немного размять вилкой, чтобы в сердцевину уместить фарш.
Сверху разложить моцареллу. Запекать в духовке еще 10 минут. За 2 минуты до готовности посыпать тертым пармезаном. Либо достать из духовки и посыпать уже готовое горячее блюдо пармезаном.
Ароматно, вкусно, нежно и красиво! Попробуйте!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: