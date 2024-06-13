Готовим тающий во рту пирог из 3 бананов: мука, масло, орешки, 2 яйца — сверху сочная пропитка

Если вы любите вкусные домашние десерты, то обратите внимание на этот банановый пирог. Он нереально простой, сочный, ароматный и очень-очень нежный. Обязательно сделайте мягкую карамель, чтобы пропитать его. Вы удивитесь, как это вкусно.

Рецепт пирога сайту Teleprogramma.pro раскрыл шеф-повар Василий Емельяненко.

Ингредиенты: 3 банана, 100 граммов сахарного песка, 5 граммов ванильного сахара, 75 граммов сливочного масла, 2 яйца, 130 граммов муки, 5 граммов разрыхлителя, 30 граммов грецких орешков. Для приготовления карамели: 100 граммов сахара, 1,5 столовые ложки воды, 150 граммов сливок 30–35%, щепотка соли.

В сковородку насыпаем сахарный песок и добавляем пару столовых ложек воды. Когда сахар приобретет карамельный оттенок, вливаем в сковородку сливки и добавляем щепотку соли. Тщательно перемешиваем и снимаем сковородку с плиты.

Очищаем бананы от кожуры и разрезаем вдоль на две части. Из пергамента вырезаем круг и застилаем дно формы для выпечки. На пергамент выкладываем бананы так, чтобы они полностью покрывали дно. Слой бананов заливаем приготовленной карамелью.

Оставшиеся кусочки бананов помещаем в миску, добавляем ванильный и обычный сахар. Бананы разминаем вилкой, добавляем два яйца, слегка подогретое сливочное масло и все тщательно перемешиваем.

В миску насыпаем муку, соль, сахар, разрыхлитель и мелко нарезанные орехи. Орехи с мукой перемешиваем и отправляем в миску с яйцами. Все быстро смешиваем венчиком и равномерно выкладываем на слой карамели в форму для выпечки.

Форму с тестом помещаем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут, включив режим конвекции. Если банановый пирог начнет пригорать сверху — накройте его пергаментом. Аппетитный пирог достаем из духовки, кладем на него тарелку и на тарелку ставим небольшой груз, чтобы выгнать из пирога лишний воздух.

Пирогу даем время полностью остыть и аккуратно переворачиваем на тарелку. Не забываем убрать пергамент и пригласить к десерту близких.