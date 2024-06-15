Утиные ножки в вишневом соусе и другие рецепты недели

Утиные ножки в вишневом соусе
НАДО (на 2 порции): две утиные ножки, соль-перец · 1/8 ч. ложки молотого имбиря. Для соуса: 400 г вишни · 20 г сахара · 1 палочка корицы · 1 апельсин · 50 мл красного вина · 3 звездочки бадьяна.
ГОТОВИМ:
1. С утиных ножек срезаем жир и кладем в форму.
2. Ножки натираем солью и перцем, кладем в форму.
3. Ставим в разогретую до 200 °С духовку на 25 минут, периодически поливая вытопившимся жиром.
4. С апельсина снимаем цедру при помощи терки.
5. Вишню моем, удаляем косточки. Ягоды кладем в сотейник, заливаем вином, добавляем цедру, сахар и корицу. Варим соус около 5 минут до растворения сахара при постоянном помешивании.
6. Достаем ножки и поливаем их вишневым соусом.
7. Запекаем в духовке около 30 минут при 180 °С.
Венгерский суп с вишнями
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НАДО (на 4 порции): 700 г вишни · 500 мл белого сухого вина · 200 мл воды · 3 ст. ложки сахара · 1 лимон (сок + цедра) · 350 г сметаны · соль и перец по вкусу · веточка свежей мяты для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Вишни моем, удаляем плодоножки и косточки.
2. Складываем в кастрюлю косточки, плодоножки. Заливаем водой и вином. Доводим до кипения и варим на тихом огне 10 минут.
3. В другой кастрюле растираем лимонную цедру и сахар. Процеживаем туда же отвар. Добавляем вишни и лимонный сок.
4. Доводим до кипения и снимаем с огня.
5. Вмешиваем сметану и остужаем.
6. Разливаем по тарелкам. При желании солим-перчим. Украшаем листиками мяты и подаем.
Салат с черешней и мягким сыром
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НАДО (на 2 порции): 150 г черешни · мягкий сыр (фета, брынза, блючиз и др.) · 100 г любого зеленого салата или салатной смеси · 1 ст. ложка грецких или других орехов · 6 листиков базилика · 1 ст. ложка бальзамического уксуса (или 1 ч. ложка бальзамического крема) · 40 мл оливкового масла · немного черного свежемолотого перца.
ГОТОВИМ:
1. Черешню и зеленый салат промываем, сушим. Из черешни удаляем косточки, ягоды делим на половинки.
2. Крупные орехи слегка рубим ножом и поджариваем на сухой сковороде.
3. Сыр режем мелкими кубиками.
4. Заправка: смешиваем оливковое масло и бальзамик.
5. Салат рвем руками и выкладываем на блюдо.
6. Сверху выкладываем кубики сыра и черешню.
7. Поливаем заправкой, посыпаем орехами. Украшаем листиками базилика и подаем в общем блюде.
Черешневый клафути
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НАДО (на 6 порций): 500 г черешни · 130 г муки · 20 г сливочного масла · 300 мл молока · 150 г сахара · 4 яйца · 1 ст. ложка сахарной пудры для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Черешню моем, удаляем косточки. Оставляем в сторону.
2. Взбиваем яйца и сахар.
3. Всыпаем понемногу муку и замешиваем тесто.
4. Вливаем молоко, перемешиваем. Тесто получается однородным и жидковатым.
5. Форму смазываем сливочным маслом. Укладываем черешню без косточек.
6. Заливаем ягоды тестом.
7. Выпекаем 40 минут в разогретой до 200 °С духовке.
8. Даем полностью остыть и вынимаем из формы.
9. Посыпаем сахарной пудрой, нарезаем на порции и подаем.