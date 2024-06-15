Утиные ножки в вишневом соусе и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 700 г вишни · 500 мл белого сухого вина · 200 мл воды · 3 ст. ложки сахара · 1 лимон (сок + цедра) · 350 г сметаны · соль и перец по вкусу · веточка свежей мяты для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Вишни моем, удаляем плодоножки и косточки.

2. Складываем в кастрюлю косточки, плодоножки. Заливаем водой и вином. Доводим до кипения и варим на тихом огне 10 минут.

3. В другой кастрюле растираем лимонную цедру и сахар. Процеживаем туда же отвар. Добавляем вишни и лимонный сок.

4. Доводим до кипения и снимаем с огня.

5. Вмешиваем сметану и остужаем.

6. Разливаем по тарелкам. При желании солим-перчим. Украшаем листиками мяты и подаем.

Салат с черешней и мягким сыром