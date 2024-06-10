Если попробуете этот манник, он будет сниться ночами: нежнейший, ароматный и такой простой

Манник — это не только простой в приготовлении, но и невероятно вкусный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Этот пирог от
Все ингредиенты, необходимые для приготовления этого манника, можно найти в любом магазине. Кроме того, процесс приготовления не требует особых навыков или кулинарного опыта.
В основе
Для придания пирогу особого вкуса и аромата можно использовать различные фрукты, например, абрикосы. Возьмите их 4 штуки.
Процесс приготовления манника начинается с замешивания манки с кефиром и оставления смеси на 20 минут. Затем в чашу миксера разбиваются яйца, добавляется сахар, и все это взбивается до однородной массы. В миску с манкой отправляются взбитые яйца, мука, разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Все ингредиенты тщательно перемешиваются.
Внутреннюю часть кулинарной формы далее смазывают сливочным маслом, затем перекладывают тесто и сверху выкладывают очищенные от косточек абрикосы. Сковороду отправляют в разогретую до 165 градусов духовку на 40–45 минут.
Готовый манник с абрикосами переносят на тарелку и подают к столу. По желанию можно посыпать аппетитный десерт сахарной пудрой.
Этот рецепт манника от шеф-повара Василия Емельяненко — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и доступность в приготовлении десертов.
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