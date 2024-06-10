Если попробуете этот манник, он будет сниться ночами: нежнейший, ароматный и такой простой

Манник — это не только простой в приготовлении, но и невероятно вкусный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Этот пирог от Василия Емельяненко , рецептом которого он поделился с Teleprogramma.pro, обладает нежной текстурой и приятным вкусом. Обязательно его приготовьте!

Все ингредиенты, необходимые для приготовления этого манника, можно найти в любом магазине. Кроме того, процесс приготовления не требует особых навыков или кулинарного опыта.

В основе рецепта манника от шеф-повара Василия Емельяненко лежат простые и доступные ингредиенты: 70 граммов муки, 180 граммов манки, 2 яйца, 70 граммов сахарного песка, 230 миллилитров кефира жирностью 3,2%, 50 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя теста.

Для придания пирогу особого вкуса и аромата можно использовать различные фрукты, например, абрикосы. Возьмите их 4 штуки.

Процесс приготовления манника начинается с замешивания манки с кефиром и оставления смеси на 20 минут. Затем в чашу миксера разбиваются яйца, добавляется сахар, и все это взбивается до однородной массы. В миску с манкой отправляются взбитые яйца, мука, разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Все ингредиенты тщательно перемешиваются.

Внутреннюю часть кулинарной формы далее смазывают сливочным маслом, затем перекладывают тесто и сверху выкладывают очищенные от косточек абрикосы. Сковороду отправляют в разогретую до 165 градусов духовку на 40–45 минут.

Готовый манник с абрикосами переносят на тарелку и подают к столу. По желанию можно посыпать аппетитный десерт сахарной пудрой.

Этот рецепт манника от шеф-повара Василия Емельяненко — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и доступность в приготовлении десертов.